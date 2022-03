Calcio Serie D: girone A, il programma della 27^giornata

Il girone A di Serie D si appresta a vivere la 27^giornata di campionato, ottava di ritorno.

Turno aperto dall'anticipo di sabato pomeriggio tra Saluzzo e Caronnese, mentre le restanti partite si giocheranno domenica 6 marzo.

Sfide non facili per Fossano e Bra, impegnate rispettivamente con Vado in casa e Chieri in trasferta.

Fischio d'inizio alle 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Asti-Varese: Carlo Virgilio di Agrigento

Borgosesia-Ligorna: Matteo Dini di Città di Castello

Chieri-Bra: Carlo Palumbo di Bari

Fossano-Vado: Stefano Striamo di Salerno

Gozzano-Ticino: Alessandro Recchia di Brindisi

Imperia-Derthona: Valentina Finzi di Foligno

Lavagnese-Sanremese: Andrea Rizzello di Casarano

Novara-Sestri Levante: Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Pont Donnaz-Casale: Mattia Mirri di Savona

Saluzzo-Caronnese: Senthuran Lingamoorthy di Genova