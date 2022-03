Questa sera alle 21 nuova puntata di “TimeOut”! Ospiti Beatrice Molinaro, Aurora Pistolesi e Rachele Morello

Questa sera alle 21 ritorna “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Titolo della 19^ puntata “Play-off, ultima chiamata”. Nel week-end, infatti, è in programma l’ultima giornata di regular season che sancirà la classifica definitiva e il quadro completo delle squadre impegnate nei play-off e nei play-out.

E’ probabile tuttavia che per conoscere lo “scacchiere” completo della seconda fase del Campionato bisognerà attendere un’altra settimana, visto che alcune squadre sono ancora alle prese con il Covid. Ospite in studio l’esperta centrale della Lpm Bam Mondovì Beatrice Molinaro.

Previsti i collegamenti con due protagoniste di questa avvincente stagione: la schiacciatrice della Sigel Marsala Aurora Pistolesi e la palleggiatrice della Banca Valsabbina Millenium Brescia Rachele Morello. Nel corso della puntata andranno in onda anche le interviste raccolte in settimana con Michele Marchiaro (Pinerolo), Silvia Bussoli (Pinerolo), Giulia Angelina (Fut. Busto Arsizio), Claudio Basso (Lpm Mondovì) e Morgana Giubilato (Lpm Mondovì).

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).