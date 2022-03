Volley A1F, Cuneo a Monza nell'anticipo della 9ª di ritorno. Il DS Primasso: "Farci trovare pronti se ci daranno delle possibilità" (VIDEO)

Rush finale per la regular season nel campionato di serie A1 femminile. Mancano infatti 5 partite al termine della prima parte di stagione, che vedranno la Bosca S.Bernardo Cuneo impegnata due volte tra le mura amiche (Casalmaggiore e Busto Arsizio), affrontando invece tre trasferte (nell'ordine Monza, Bergamo e Perugia)

La prima domani, sabato 5 marzo, sul campo di Monza (ore 20,45 diretta tv su RaiSport+), un impegno che si prospetta difficilissimo: le brianzole guidano infatti la classifica del massimo campionato con 50 punti, uno in più di Novara che nel recupero infrasettimanale della 3ª giornata è riuscita a piegare Conegliano effettuando il sorpasso sulle venete. Da sottolineare che le piemontesi debbono ancora recuperare la gara esterna con Perugia.

Cuneo arriva alla sfida dell'Arena con all'attivo due vittorie sofferte, entrambe risolte ai vantaggi: 16-14 domenica scorsa in casa nel derby con Chieri, stesso risultato mercoledì sera al Palaeur di Roma. Una prestazione non particolarmente brillante quella contro l'Acqua&Sapone, ma alle ragazze di Pistola va senza dubbio dato il merito di non mollare mai, anche quando la situazione sembra compromessa.

Per vincere contro Monza, però, occorrerà altro. La squadra ha appena terminato l'ultimo allenamento settimanale, al termine del quale è partita per Monza dove domattina effettuerà la rifinitura pre gara.

A presentare la partita, con un occhio retrospettivo su quanto è successo a Roma due giorni fa, il direttore sportivo della Bosca S.Bernardo Cuneo, Gino Primasso, da noi intercettato appena prima di salire sul pullman e che vi proponiamo nel video a seguire.