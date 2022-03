Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo a caccia dell'impresa a Monza, Jasper: "Dobbiamo crederci e scendere in campo con la giusta carica"

Si conclude con l’anticipo televisivo di sabato 5 a Monza valido per la nona giornata di ritorno (ore 20:45, diretta Rai Sport + HD) il tour de force della Bosca S.Bernardo Cuneo. Per le gatte sarà la terza partita in sette giorni: nelle prime due le gatte, pur lontane dai picchi di rendimento stagionali, hanno portato a casa due successi al tie-break. Vittorie sudate e fortemente volute che sono costate molto in termini di energie fisiche e mentali. La trasferta di Monza, già di per sé ardua per la caratura dell’avversaria e la sua voglia di riscatto dopo l’inatteso passo falso con Casalmaggiore, assume dunque un coefficiente di difficoltà molto alto. Servirà tanta testa per provare a fare punti e affrontare con ancora più slancio il ciclo di partite contro squadre in lotta per la salvezza che comincerà domenica 13 con la gara interna con la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

QUI BOSCA S.BERNARDO Nei primi due terzi della settimana da tre partite e due trasferte la Bosca S.Bernardo ha raccolto quattro punti. Un buon bottino se si guarda alle prestazioni con Chieri e con Roma, in cui le gatte non hanno espresso il proprio miglior gioco ma con carattere e determinazione sono riuscite a ribaltare situazioni che sembravano ormai segnate, come dimostrano i due quinti set. I dieci set giocati, le quasi cinque ore in campo e la lunga trasferta a Roma si faranno sentire nelle gambe e nella testa e potrebbero indurre Pistola a concedere un po’ di riposo a alcuni elementi che hanno fatto gli straordinari. Le biancorosse scenderanno in campo all’Arena di Monza consapevoli della difficoltà dell’impresa ma allo stesso tempo determinate a giocarsela fino all’ultimo pallone. La sconfitta al tie-break dell’andata, e soprattutto un quinto set iniziato bene e poi gettato al vento, sono ancora ben impresse nella memoria. A sostenere le gatte dagli spalti ci sarà anche una delegazione di Crazy Cats biancorossi.

AL VIA LUNEDÌ 7 LA PREVENDITA PER CASALMAGGIORE Inizierà lunedì 7 alle ore 9:30 in sede (via Bassignano 14, dal lunedì al venerdì negli orari 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it la prevendita per la partita di domenica 13 con la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore (ore 17:00), la penultima casalinga della regular season.

MARRIT JASPER, SCHIACCIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Con Roma sono stati due punti guadagnati. Una partita con tanti alti e bassi e un set come il secondo che non possiamo permetterci di perdere sul 24-19. Nel terzo parziale abbiamo subito il contraccolpo psicologico ma poi siamo riuscite a rimontare e a portare a casa la vittoria. La sfida con Monza sarà molto complicata, perché ci arriviamo reduci da due partite lunghe e da una trasferta impegnativa, ma sono fiduciosa: abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutte le big. Siamo consapevoli della forza di Monza, che ha un roster lungo e competitivo, ma dobbiamo crederci e scendere in campo con la giusta carica per cercare di fare punti».

LE AVVERSARIE Rispetto alla gara del girone di andata la Vero Volley Monza ha una Mihajlovic in meno e una Rettke e una Larson, arrivata in Italia martedì primo marzo, in più. Le rosablù arrivano al match con le cuneesi forti del primo posto in classifica con 50 punti in 21 partite e desiderose di tornare al successo dopo l’inatteso passo falso esterno di sabato scorso a Cremona, dove hanno raccolto solo un punto nella sfida con la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Dopo la partita con Cuneo la Vero Volley Monza è attesa dalla gara di andata dei quarti di finale di CEV Champions League di mercoledì 9 contro la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano: chi avrà la meglio nel doppio confronto staccherà il pass per la Superfinal del 21 maggio.

I PRECEDENTI Monza avanti 5-3; la gara di andata finì 2-3 a favore delle brianzoleLE EX Tre tra le fila di Monza (Van Hecke, Candi e Zakchaiou), una tra le fila di Cuneo (Squarcini)

GLI ARBITRI Giorgia Spinnicchia e Emilio Sabia

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).