Volley maschile A2 - Porto Viro si arrende a Mondovì in cinque set, Baldon: "Conquistato un punto che può rivelarsi prezioso"

Il VBC Synergy Mondovì non fa sconti al Porto Viro, battuto per 3-2 nel recupero della terza di ritorno.

La squadra di Denora continua ad inseguire la salvezza sebbene la situazione di classifica sia ancora complicata.

Momento poco facile anche per la Delta Group Porto Viro che ha recentemente deciso di puntare su coach Nicola Baldon dopo le dimissioni di Francesco Tardioli.

Il commento post match di del tecnico del Porto Viro: "Questo punto potrebbe diventare prezioso in ottica salvezza, sono soddisfatto degli sforzi che la squadra ha prodotto stasera, ci siamo trovati in difficoltà per diversi motivi, non da ultimo lo stop di Mariano nel riscaldamento, e siamo riusciti comunque ad uscirne. Non è un alibi ma ci portiamo ancora dietro le scorie della serie di sconfitte che abbiamo subito, purtroppo non siamo stati lucidi nel prendere alcune decisioni, spesso complicandoci la vita da soli. Guardiamo avanti e cerchiamo di cambiare questa situazione, non è solo una questione tecnica, ma di tranquillità in campo che dobbiamo ritrovare”.