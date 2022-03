Volley maschile A2 - VBC Synergy Mondovi, archiviata la vittoria con Porto Viro: all'orizzonte la sfida contro Cantù

Dopo la brillante prestazione culminata nel successo casalingo per 3-2 di giovedì scorso contro Porto Viro nel recupero della partita della terza giornata all’ epoca rinviata per la positività al covid di più di tre atleti avversari, domenica 6 marzo il VBC Synergy Mondovì tornerà nuovamente in campo per disputare la 22 giornata-9 di ritorno del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca e sarà impegnato nella delicata ed importantissima trasferta sul sempre ostico campo di Cantù.

Nell’ ultimo impegno giocatosi domenica scorsa i canturini, allenati dal torinese Matteo Battocchio, sono stati superati per 3-0 (25-16,25-15,31-29) dalla BCC Castellana Grotte e così, dopo 19 partite giocate (8 vittorie e 11 sconfitte), hanno 23 punti e si trovano all’ ottavo posto appaiati a Brescia e Porto Viro. Quello canturino è un sestetto ostico e difficile da affrontare, che può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore italo americano Dante Chakravorti, che sino al 3 dicembre era in forza proprio ai monregalesi, e dall’ opposto italo-brasiliano Motzo, sui centrali Copelli e Mazza, sugli schiacciatori Hancic e Sette, mentre come libero gioca Butti.

All’ andata Cantù, trascinato in regia dal palleggiatore cuneese Manuel Coscione, che ad inizio gennaio ha risolto consensualmente il contratto con la formazione lombarda, riuscì ad imporsi per 3-2 (25-23,22-25,25-23,20-25,12-15) dopo oltre 2 e 15’ di gioco al termine di una partita, così come dimostrano sia i parziali che la durata del match, davvero molto intensa e lottata punto a punto, in cui al VBC fece difetto un po’ di esperienza ed in qualche occasione anche un po’ di buona sorte.

Quella in terra brianzola è un’ altra partita molto importante, che mette in palio punti davvero pesanti che, essendo uno scontro diretto, valgono doppio. I monregalesi, che sperano di recuperare alcuni giocatori non al meglio della condizione, fra cui Raffa, Piazza e Gecchele, dovranno riuscire a mantenere la necessaria lucidità per tutta la gara e soprattutto nei momenti decisivi dei singoli parziali, senza farsi prendere dalla frenesia e dall’ ansia di dover fare risultato ad ogni costo. Soltanto riuscendo a giocare sereni e “mentalmente liberi” si può ragionevolmente sperare di tornare da Cantù con un risultato positivo, utile sia per il morale che per la classifica.