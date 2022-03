A Gorzegno sono iniziati i lavori di pulizia del castello dalle piante infestanti

Lavori di messa in sicurezza per un totale di circa 110 mila Euro. Una fase importante che riguarda il rischio idrogeologico, le strade e il castello, al quale viene destinata gran parte della somma. Infatti a Gorzegno l’imponente fortezza medioevale si sta risvegliando: l’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori. La ditta Bertola Costruzioni, seguita dall’architetto Piero Dotta, ha issato la grande gru che serve a togliere la fitta vegetazione che, come una coperta, avvolgeva questa fortezza medioevale, segnata dal tempo, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e dai saccheggi.



«Grazie a fondi ministeriali e della Regione, afferma il sindaco Marco Chinazzo, siamo riusciti a iniziare l’importante recupero del nostro castello che vorremo riconsegnare alla popolazione ed ai turisti che potranno respirare secoli di storia rimasti sopiti per troppo tempo. Riprendiamo il primo tentativo di tre anni fa, quando, grazie a fondi comunali, avevamo pulito parzialmente parte della fortezza. Al termine della pulizia totale metteremo in sicurezza le pietre malandate e saranno chiusi i buchi con calce speciale, per evitare infiltrazioni che potrebbero causare altri crolli. Poi faremo una ricognizione dall’alto con il drone per iniziare il vero intervento di recupero dei muri e delle parti danneggiate. Questo rilievo servirà per una progettazione e si partirà con la ricerca di fondi. Vogliamo recuperare questo maniero che ha al suo interno delle sale intatte che andranno preservate».



Un’opera che va oltre il semplice recupero: per il paese significa riportare all’antico splendore un castello già apprezzato nei secoli passati, e citato anche dallo scrittore Beppe Fenoglio.



Intanto, sempre in questo progetto di messa in sicurezza sono stati effettuati i seguenti lavori: la riasfaltatura di alcune strade aperte al traffico, un intervento idrogeologico con deviazione in un rio di un rigagnolo d’acqua che stava facendo indebolire i muri in frazione, migliorìe in fase di ultimazione su due curve pericolose, la sostituzione delle griglie in frazione Roberbiero e in frazione Chiaggi, e due raccordi di rinforzo su piccoli ponticelli in Fr. Pistone e in Fr. Fossati.