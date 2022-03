Albesi a Sant Cugat: si rinnova il gemellaggio in terra catalana

Visitare di persona i paesi gemellati è sempre un segno per rinsaldare i rapporti. E, dopo due anni di pandemia, lo stare insieme assume un significato sociale ancora più importante.

Questo lo spirito che ha accompagnato il vicesindaco di Alba Carlotta Boffa, insieme al presidente del comitato di gemellaggio Paolo Custodero e all'avvocato Edoardo Paglieri, come delegazione albese, a partecipare alle celebrazioni di San Medir il 3 marzo a Sant Cugat, cittadina della Catalogna nella Valles Occidental, che si estende tra i versanti nord-occidentali della serra di Collserola, nel Nord-Est della Spagna, con cui Alba è gemellata dal 2007.

Un accordo siglato dagli allora sindaci Lluis Recoder e Giuseppe Rossetto che ha portato ad organizzare tante iniziative culturali, scambi scolastici, attività sportive e folkloristiche, in cui le due cittadine sono state protagoniste.

Carlotta Boffa a proposito dichiara: «Siamo stati accorti dalla nuova amministrazione comunale, insediatasi nel 2019 a Sant Cugat, nella persona della sindaca Mireya Ingla, e dell'assessore ai gemellaggi e presidente del comitato catalano, Gemma Navarra.

È stata una prima uscita post Covid19 e partecipare a questa festa alla quale dovevamo andare il 3 marzo 2020, è stato come ricucire il tempo perduto per la pandemia. Una festa che, sospesa nel 2021, è tornata ad essere una manifestazione in cui le varie associazioni esaltano le radici che lega questa popolazione al territorio, e venerano San Medir, tra storia e leggenda, lungo il camminamento di 6 km che si affronta per raggiungere l’eremo, tra alberi e natura in cui si medita tra religione e folklore».

«La sera poi nella loro sala del consiglio abbiamo rinnovato il forte legame di amicizia con Sant Cugat, nato grazie agli allora presidenti dei comitati Joan Casajuana, personaggio straordinario e molto simpatico, e la nostra Luciana Calda Vallino, che è stata presidente del comitato per oltre dieci anni. Entrambi hanno scritto pagine importanti di questo gemellaggio, ed ora sono presidenti onorari. Ringrazio il comitato albese, formato da persone molto affiatate che si impegnano su base volontaria per creare rapporti con i loro relativi dirimpettai catalani».