Bra, aperta la mostra di pittura "Donne nell’ombra": "la possibilità di riscatto per tante artiste dimenticate"

Come primo dei tanti appuntamenti organizzati dal Comune di Bra e dalla Consulta Pari Opportunità per "Marzo donna", è aperta da oggi, sabato 5 marzo, la mostra di pittura “Donne nell’ombra” di Andreina Bertolini, ospitata all’interno di Palazzo Mathis. Ritratti di donne pittrici, protagoniste dimenticate, modelle, allieve, ma prima ancora grandi Artiste che hanno vissuto “all’ombra” e “nell’ombra” legando la propria esistenza all’Arte, nella maggior parte dei casi, in modo silenzioso.

Nell’inaugurazione tenutasi ieri, inevitabile non pensare a quello che sta accadendo in Ucraina, come ricorda Maria Milazzo, consigliera con delega alle Pari Opportunità: "In questo momento storico così triste e particolare, aprire una mostra sulle donne artiste è un segno importante. Vorrei che la dedicassimo a tutte le donne ucraine, alla loro grande sofferenza".

Portando il saluto dell’Amministrazione, il sindaco Gianni Fogliato ha invitato ad una partecipazione corale della comunità cittadina agli eventi che si terranno in questo mese. "Anche noi possiamo fare la nostra parte per sostenere l’Ucraina, come ha ricordato il presidio per la pace dello scorso mercoledì. Ricordo inoltre le tante iniziative che sta promuovendo il Comune, che potete vedere sul sito, tra cui una con la Caritas per chi volesse fare offerte in denaro. Chi inoltre tra i nostri concittadini si rende disponibile all’’accoglienza può contattare me o l’assessore Lucilla Ciravegna che abbiamo messo in moto la macchina organizzativa apposita per entrare in contatto con i referenti della Regione che se ne occupano".

Passando poi alla presentazione della mostra, la presidente della Consulta Agata Comandè sottolinea: "L’artista ha fatto una ricerca importantissima sulle donne artiste dimenticate che lavorano nell’ombra di qualcun altro, spesso il marito, o che hanno subito violenza. Questa può essere fisica ma anche psicologica, oggi particolarmente diffusa. Un problema dell’anima, che ferisce profondamente: chi fa violenza è chi non ha pace dentro sé stesso".

Infine è intervenuta l’artista stessa: "Ho iniziato a pensare al progetto durante il lockdown, riflettendo su come nelle gallerie d’arte ci siano tanti soggetti femminili, ma autori prevalentemente uomini. Ho scoperto dunque tante autrici che hanno fatto la Storia, ma restando sempre in sordina. Ricordo ad esempio Concetta Scaravaglione, scultrice di origini calabresi nota negli Stati Uniti ma sconosciuta nel nostro Paese. Il mio obiettivo è dunque dare a tutte loro la possibilità di un riscatto".

L’esposizione è visitabile ad ingresso gratuito fino al 3 aprile (con l’esclusione di domenica 6 marzo) dal giovedì al lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, escluso i sabati e le domeniche in cui la mostra sarà aperta solo al mattino. Info e prenotazioni presso l’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172-430185, mail: turismo@comune.bra.cn.it.

Il calendario compelto degli appuntamenti di "Marzo donna"