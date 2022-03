Bra, l’Associazione “Mai+sole” si mobilita contro ogni forma di violenza sulle donne

Volontarie dell’associazione ‘Mai più sole’ di Bra all’opera in via Cavour

Uomini, se per caso vi capiterà di passare in via Cavour a Bra, preparatevi ad avvertire un leggerissimo brivido. Davanti al Banco BPM c’è una panchina rossa fiammante, che grida dolore per tutte le donne vittime di maltrattamenti e violenze.

Ma c’è di più. Nella mattinata di sabato 5 marzo, le aderenti all’associazione braidese ‘Mai più sole’ hanno scelto questo luogo per un’iniziativa da applausi. Perché, nonostante l’inaugurazione di panchine rosse, non si ferma la spirale di femminicidi ed episodi cruenti a danno di mogli e madri di famiglia da parte di uomini che avevano giurato di amarle.

Le volontarie braidesi hanno distribuito ai passanti un sacchetto contenente del pane fresco, generosamente donato da alcuni panettieri locali. Il significato è di chiara lettura: per molte donne la violenza è ancora pane quotidiano.

Niente battute, perché la violenza sulle donne non fa ridere nessuno, anzi: semmai fa piangere il mondo intero. Non manca un giorno in cui non si sentano nei telegiornali fatti di cronaca nera che investono le quote rosa. “La nostra società è ancora pervasa, in differenti territori e in svariati contesti, da episodi di violenza, verbale, economica, fisica, frutto dell’idea, inaccettabile, che l’uomo possa prevaricare sulla donna utilizzando la forza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'ultima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Anche se non basta una giornata per combattere il fenomeno. “La violenza contro le donne prende origine infatti da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna, che vede la seconda come oggetto e in ogni caso come soggetto non degno di un pieno rispetto. È nell’idea di inferiorità che pervade, ancora troppo spesso, l’approccio alla questione femminile, in cui si trovano le radici di ogni forma di violenza”, ha detto ancora il Capo dello Stato, sottolineando che “Per uscire da questa spirale è necessario educare: educare al rispetto, educare alla parità, educare all’idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo. Già nelle famiglie si deve diffondere questa educazione e poi nelle scuole, fin dalla prima infanzia”.

L'appello del Presidente è una ricetta da preparare in fretta: “È fondamentale che le donne che hanno subito violenza sentano intorno a loro un mondo che le accoglie e le protegge, per consentire loro di uscire dal silenzio e liberarsi da quel recinto dove è nata la violenza. Solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere la violenza contro le donne. Per questo è importante l’attività che ogni giorno portano avanti le istituzioni, le associazioni, le volontarie e i volontari, che tentano di costruire rifugi per curare e prevenire gli episodi di violenza”.