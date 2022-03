Cuneo ha perso 50 negozi al dettaglio in nove anni: la pandemia ha influito, ma non troppo, sulle chiusure [VIDEO]

Dagli strascichi che fecero seguito al crac di Lehman Brothers, alle serrande abbassate per i lockdown e, ora, lo spettro di un conflitto con ripercussioni su scala globale. Più facile decriptare il cifrario di Cesare che l’economia dell’ultimo decennio. Ancora più complicato prevedere gli scenari che si potrebbero aprire nel futuro più prossimo tra rincari energetici e un quadro internazionale non così chiaro. Crisi sistemiche (di diversa natura) e stagnazione prolungata dei consumi sono i soli punti fermi di questo cul de sac.

E la settima edizione dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane e nei centri storici, condotta dal Centro Studi delle camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, lo conferma. Da dieci anni si assiste a una riduzione progressiva del tessuto imprenditoriale delle città italiane.

Nello stivale si sono persi 85mila negozi al dettaglio (-15,3%) e 9.800 attività di commercio ambulante (-10,5%). Mentre per fare un raffronto sui consumi su scala nazionale dobbiamo andare al millennio scorso: sono, infatti, ancora inferiori a quelli del 1999.

I dati arrivano da 120 comuni medio-grandi italiani, di cui 110 capoluoghi di provincia e 10 comuni non capoluoghi di media dimensione. Tra questi anche la nostra Cuneo. La città che ha resistito a sette assedi, non scampa alle cause di forza maggiore e sconta le crisi, come tutti, ma con un impatto decisamente inferiore.

GIU’ IL DETTAGLIO, AUMENTANO BAR, RISTORANTI E ALBERGHI

Se nel 2012 si contavano 625 negozi al dettaglio tra centro storico e zone più periferiche a giugno 2021 il totale di esercizi nel capoluogo è ora di 576. In nove anni si sono persi 49 punti vendita (-7,84%). E sono i luoghi non centrali della città a pagare il prezzo maggiore. Se erano 279 le attività commerciali periferiche nel 2012, a giugno 2021 se ne contano 246, 33 in meno. Mentre la ‘perdita’ nell’area centrale si riduce a 16 unità passando dai 346 negozi del 2012 ai 330 registrati nell’anno appena concluso.

In controtendenza, invece, il settore Ho.re.ca dove il numero totale di alberghi, ristoranti e bar supera oggi quello di 9 anni fa: erano 266 nel 2012, 332 a giugno 2021, 66 in più. In questo caso maggiore brio lo dimostra la crescita dei locali non collocati nel centro città. Erano 128 nove anni fa, se ne registrano 167 da ultima analisi, arrivando a superare bar, ristoranti, alberghi, bed and breakfast e alloggi per vacanze del centro, ora ‘fermi’ a 165. Anche qui inversione a ‘U’ rispetto all’inizio degli anni dieci quando in centro si contavano 138 esercizi Ho.re.ca nel centro storico contro i 128 nell’area circostante.

RADDOPPIANO GLI ALBERGHI, SI DIMEZZANO I BENZINAI

Scendendo nello specifico in nove anni si nota come, tutto sommato, il tessuto commerciale del capoluogo ha retto e mostra segnali di vivacità in certi settori, non solo legati alla ricettività.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio nell’ultimo decennio sono aumentati le rivendite di tabacchi (da 32 a 35) e le farmacie (da 19 a 23). A differenza del trend nazionale a Cuneo si segnala un incremento del commercio ambulante (da 52 a 62) e di commercio al di fuori di negozi, banchi e mercati (da 5 a 14).

Diverso il discorso per altri ambiti: diminuiscono gli spazi dedicati ad alimentari e bevande (da 86 a 80), informatica (da 13 a 11), cultura (da 59 a 45), domestica (da 73 a 63), negozi non specializzati (da 43 a 29) e altri prodotti (da 214 a 200).

Rispetto al 2012 sono aumentati bar e ristoranti, passando da 251 a 303.

Mentre interessante il dato che vede un dimezzamento di venditori di carburante per autotrazione (da 29 a 15) e al contrario il raddoppio nello stesso periodo di alberghi, alloggi per vacanze e bed and breakfast (da 15 a 29).

LA PANDEMIA NON HA STRAVOLTO IL COMMERCIO CUNEESE

In attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi dove molte realtà economiche dovranno fare i conti con i rincari energetici e con le conseguenze della guerra in Ucraina si può, però, affermare che l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, non ha variato di molto il computo del totale degli esercizi commerciali.

Totalmente in due anni si sono persi 22 negozi al dettaglio. Da segnalare l’arresto degli alimentari, in crescita fino al 2019 e poi passati da 89 a 80 nel giugno nel 2021. Mentre sono rimaste invariate farmacie (23) e informatica (11), si è persa una rivendita di tabacchi (da 36 a 35), un ambulante (da 63 a 62), due benzinai (da 17 a 15), due negozi di domestica (da 65 a 63), due esercizi non specializzati (da 31 a 29) e nove realtà legate ad articoli culturali e ricreativi, tra i settori ad aver perso di più nei due anni di Covid (da 54 a 45).

Ma c’è anche chi ha aumentato il numero di negozi: è il caso del commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati (da 12 a 14) e esercizi specializzati (da 197 a 200).

Anche nei due anni di pandemia l’Ho.re.ca non si è fermato con 18 realtà economiche in più, passate in un anno e mezzo da 314 a 332: quattro alberghi, B&B e alloggi per vacanze in più (da 25 a 29) e quattordici bar e ristoranti in più (da 289 a 303).



LE AZIONI DI CONFCOMMERCIO



Nel video i dati e le azioni intraprese in questi anni dall'associazione di categoria spiegati dal presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo Luca Chiapella e dal direttore di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo Marco Manfrinato.