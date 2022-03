Alba per l'Ucraina: Croce Rossa, Proteggere Insieme e FuturAlba aderiscono alla raccolta promossa dal Comune

Croce Rossa Alba, con Proteggere Insieme e Futuralba, aderiscono alla raccolta fondi promossa dal Comune di Alba per contribuire fattivamente in favore della popolazione ucraina, colpita dalla guerra.

Al momento la strada delle donazioni sembra sia quella più idonea a dare concretamente un aiuto, poiché nelle attuali condizioni, salvo che per quelle organizzazioni strutturate e di carattere internazionale, risulta piuttosto difficile far arrivare beni direttamente nelle aree interessate dal conflitto.

«Oltre alla partecipazione all’iniziativa del Comune di Alba – spiega l’ing. Luigi Aloi, Presidente del Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana - attualmente come Croce Rossa raccogliamo preferibilmente donazioni economiche, che possono essere fatte sul sito nazionale di Croce Rossa nell'apposita pagina dedicata o attraverso l’iniziativa concordata con Unicef, Unchr e Rai, attraverso il numero verde 45525. Sono sempre lodevoli le iniziative di privati cittadini, che vorrebbero contribuire con raccolte di farmaci, piuttosto che di beni alimentari o generi di prima necessità, ma molto spesso questi sono di difficile gestione e soprattutto per gruppi non riconosciuti diventa ancor più difficile farli arrivare a destinazione.



Al momento le organizzazioni internazionali, come Croce Rossa, preferiscono raccogliere fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina, sia a quelle dei profughi che cercano asilo oltre confine, che è quello che faremo anche per il Comune di Alba, con Proteggere Insieme e Futuralba. Come Croce Rossa di Alba, se dovessimo fare in futuro una raccolta di beni, questa sarebbe comunque fatta sulla valutazione delle necessità rappresentate dalla Croce Rossa Ucraina».

Per aderire alla raccolta fondi promossa dal Comune di Alba, si può dare il proprio contributo con un versamento all’iban IT 18 D03069 22540 1000 0004 6016 intestato al Comune di Alba, causale Alba per l’Ucraina.