Garessio, Pier Luigi Reggio ricorda il padre, deportato nel 1944: "A quattro anni la guerra me lo ha portato via" [VIDEO]

Ricordare, anche e soprattutto, quando è doloroso. In questi giorni, in cui assistiamo al dramma della guerra in Ucraina, dove migliaia di bambini sentono esplodere vicino a loro le bombe e vedono partire per il fronte i propri padri, è ancora più importante condividere le testimonianze di chi, la guerra, l'ha già vissuta.

Il comune di Garessio, in occasione del "Giorno del Ricordo", lo scorso 10 febbraio, ha raccolto due importanti testimonianze dalle quali sono nati due video: il primo, con il racconto di Maria Rosaria Dominis, nata sull'isola di Arbe, in Dalmazia e giunta a Garessio insieme alla mamma e al fratello (LEGGI QUI); il secondo, invece, ha come protagonista Pier Luigi Reggio che, quando aveva solo quattro anni, vide il papà venne catturato e deportato nel lager di Kahla, in Germania, dove morì il 10 febbraio del 1945.

Il papà del signor Pier Luigi lavorava in Lepetit, venne catturato e rinchiuso nell'ex hotel Miramonti.

"Mia mamma cercò più volte di inviargli pacchi con vestiti più pesanti, ma non arrivarono mai a destinazione" - spiega il signor Reggio - "Nel lager in cui si trovava mio papà morì di tubercolosi, mal nutrito, lontano dai suoi cari. Nessuno dalla Germania, nonostante tutte le morti venissero registrate, ci ha comunicato la sua morte. Molti anni dopo scoprimmo che era stato sepolto in una fossa comune. Recandomi di persona in quei luoghi ho avuto qualche informazione più dettagliata sui suoi ultimi giorni. Dove è stato tumulato ho messo una lapide e ho potuto finalmente portargli dei fiori".

"Io vedo ancora mio papà dal Miramonti che si strappa i capelli piangendo" - conclude il signor Reggio - "La guerra è stata dura per gli adulti, ma anche per i bambini. Sono cose che non si dimenticano mai, per tutta la vita".