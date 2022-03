Guerra in Ucraina, tanti bambini di Canale hanno manifestato per la Pace

Moltissimi bimbi e ragazzi accompagnati dai genitori e insegnanti e tante persone hanno preso parte questa mattina a Canale alla manifestazione per dire no alla guerra in corso e a tutte le guerre. Erano presenti anche tutte le Associazioni di volontariato locali, con striscioni e bandiera della Pace.

Sono partiti a piedi da piazza Italia fino a raggiungere il monumento dei Caduti di piazza Vittoria.

L'evento promosso dal Municipio, dalla Parrocchia di San Vittore, dalla Biblioteca e dalle associazioni di volontariato locali, è stato coordinato dall'assessore all'istruzione e sociale Lidia Destefanis insieme a Paolo Destefanis e Gino Scarsi.

Molto toccante la testimonianza di Ania Kartoshova, 37anni bielorussa, con radici famigliari russe e ucraine, che vive a Canale. Con voce roca dall'emozione ha raccontato la realtà di tutti questi anni in quei territori e che ha portato la sua famiglia a spostarsi in Bielorussia. "Sono molto contenta di vivere a Canale, mi trovo bene tra queste persone. Vedo che quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina non è indifferente. La guerra è sofferenza, morte, disperazione. Apprezzo tanto l'umanità e la solidarietà da parte dei canalesi e degli italiani".

In un clima raccolto si sono susseguiti gli interventi nelle varie piazze del sindaco di Canale, del parroco, del presidente Sindaci del Roero, di Gino Scarsi.

Enrico Faccenda "E' stata una manifestazione riuscita dove si è percepito un forte clima di partecipazione dei presenti. Abbiamo ricevuto molta disponibilità da parte di privati nel poter accogliere rifugiati. Con l'augurio che questa guerra finisca il prima possibile serve l'impegno quotidiano da parte di tutti contro ogni forma di violenza".

Don Eligio Mantovani "Gesù parlando di San Giovanni Battista diceva che: dai tempi di Giovanni Battista fino ad oggi il regno dei Cieli soffre violenza, e solo i violenti se ne impadroniscono. La violenza di cui parla Gesù è la violenza contro noi stessi, contro il nostro egoismo. Cominciamo a parlarci, a perdonarci nelle nostre famiglie e nelle comunità, per non rischiare che le nostre generazioni non abbiamo futuro".