L'Ente Turismo di Langhe Monferrato Roero ha partecipato alla Fiera Internazionale dell’Enoturismo a Valladolid

Il 2 marzo Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, ha partecipato alla tavola rotonda di chiusura della terza edizione di FINE –Fiera Internazionale dell’Enoturismo, che si è tenuta a Valladolid, in Spagna.



Carbone ha presentato Langhe Monferrato Roero come destinazione enoturistica d’eccellenza ad un pubblico di professionisti del settore. Il suo è stato l’unico intervento in rappresentanza dell’Italia all'interno della due giorni di conferenze incentrate sul turismo MICE.



L’appuntamento di Valladolid ha rappresentato una delle tappe di avvicinamento alla sesta edizione della Conferenza Mondiale sul Turismo del Vino che si terrà il prossimo settembre ad Alba.

Infatti, a precedere sul palco il Direttore di Ente Turismo LMR, è stata Sandra Carvao, responsabile del dipartimento Tourism Market Intelligence and Competitiveness dell’Organizzazione Mondiale del Turismo.



L’appuntamento di Valladolid ha coinvolto 120 aziende vinicole, hotel e destinazioni turistiche di Spagna, Italia e Portogallo, oltre a 70 tra tour operator e agenzie di viaggio provenienti da 13 Paesi.