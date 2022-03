L'Unione Colline del Riddone attiva un nuovo sentiero nella Valle Scura

L'Unione Colline del Riddone costituita dai comuni di Corneliano e Piobesi attiva un nuovo sentiero per le famiglie nella Valle Scura al confine fra i due paesi. Parte del percorso verrà sistemato ad hoc per essere usufruibile anche per chi ha difficoltà motorie o problemi di disabilità.

L'investimento da parte dei due Municipi roerini sarà di alcune migliaia di euro per l'attivazione del percorso di circa 4 km che si snoda lungo strade vicinali e per la cartellostica con le varie indicazioni del tracciato.