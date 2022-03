Registi di Langa faccendieri nel "Colombia gate"? Omonimia galeotta per Amato e Caruso

Un curioso duplice caso di omonima quello che ha indotto alcuni quotidiani nazionali a scambiare due onesti rappresentanti della cultura cuneese con altrettanti personaggi implicati in una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire.



Il caso è quello che da un paio di giorni agita il mondo della politica nazionale, con tanto di interrogazioni parlamentari già presentate da Fratelli d’Italia e Italia Viva. Al centro delle polemiche l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, accusato di avere giocato un ruolo da "facilitatore" nella trattativa che il governo della Colombia avrebbe intrattenuto con Fincantieri e Leonardo, note imprese controllate dal Tesoro italiano, per una maxi commessa da 4 miliardi di euro relativa alla fornitura di aerei, radar, corvette e sottomarini e prodotti militari.



Un affare per il quale – si ipotizza nei resoconti coi quali il quotidiano "La Verità" ha ripreso per primo la vicenda, poi seguito da buona parte della stampa italiana – il politico pugliese si sarebbe atteso, insieme ad altri professionisti, studi e intermediari coinvolti nella trattativa, una provvigione per circa il 5% della partita, 80 milioni di euro.



Fatti e protagonisti ben lontani da casa nostra, non fosse che negli stessi resoconti giornalisti, nel ruolo di "improbabili mediatori", vengono a un certo punto chiamati in causa "i cineasti italiani Francesco Amato ed Emanuele Caruso". Cittadini italiani – si aggiunge solo più avanti – "residenti in Sudamerica", e che "per l'ex premier erano consiglieri del ministero degli Esteri della Colombia".



Decisamente curiosa la coincidenza tra i nomi (e la professione) citati, ovviamente per errore, e quelli dei Caruso e Amato di casa nostra. Il primo è infatti il regista albese che proprio in questi giorni si appresta a presentare al pubblico piemontese la sua ultima fatica, "A riveder le stelle", da giovedì al cinema e che ieri sera è stato protagonista dell’anteprima albese tenuta al Cinema Cine4 Cityplex. Regista e sceneggiatore è effettivamente anche Francesco Amato, braidese, autore di successi quali la pellicola "18 regali" e la serie Tv "Imma Tataranni".



Entrambi, pare essere l’unica certezza, non hanno nulla a che fare con presunte trattative per lo scambio di attrezzature militari. "Chiederemo immediate rettifiche alle testate che ci hanno impropriamente chiamato in causa", si limita a far sapere Caruso tramite il suo ufficio stampa.