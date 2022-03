Un polo del freddo a Fossano? C'è l'accordo, ma le associazioni ambientaliste dicono no

L'area predisposta dal Comune di Fossano, la Logistic hub S.p.a. e Caredio Group S.r.l. sarebbe quella compresa tra via Pietragalletto, la tangenziale e via Ceresolia. L'obiettivo dell'accordo procedimentale in atto, la realizzazione di un polo del freddo.

Nel merito, le associazioni ambientaliste Pro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo, LIPU Cuneo e Italia Nostra Piemonte hanno scritto al Comune di Fossano e al consiglio comunale per sottolineare il loro dissenso: "Si tratta, in piccola parte, di area su cui già si intendeva realizzare il polo logistico CONAD e che le scriventi associazioni, supportate da molti cittadini fossanesi, avevano vivacemente contestato presentando anche un ricorso al TAR del Piemonte" si legge.

Il nuovo intervento occuperebbe una superficie di suolo minore in parte già destinata secondo PRG alle attività produttive, e gli edifici risulterebbero come meno visivamente impattanti, ma per le associazioni "resta gravemente criticabile l’occupazione di fertile terreno agricolo": "L’attività logistica di stoccaggio e trasporto dei prodotti che dovranno qui giungere e partire per tutto il Piemonte, la Liguria, la Valle d’Aosta e parte della Lombardia comporterà una movimentazione con mezzi pesanti in arrivo e partenza dal sito di Fossano che determineranno un considerevole aumento dell’inquinamento atmosferico a ridosso della città".

"I dati forniti dall’ARPA segnalano che anche Fossano non gode di ottima salute per la qualità dell’aria. Oltre ad incidere sui cambiamenti climatici, l’inquinamento è responsabile di gravi danni alla salute degli abitanti, ormai accertati e misurabili nel tempo - aggiungono le associazioni - . Pur consapevoli che la prevista attività comporterà nuovi posti di lavoro (fatto indubbiamente apprezzabile e da considerare positivamente), ci chiediamo se non sia possibile individuare per la stessa un altro sito più idoneo, utilizzando aree già compromesse dai tanti capannoni vuoti e abbandonati che si trovano intorno alla città, senza necessariamente consumare nuovo terreno agricolo".