Cronaca di Genova: la città della Lanterna vuole conquistare nuovi turisti

Genova è una delle città portuali più belle d'Italia e d'Europa, dal fascino rimasto immutato negli anni. Nel XVI secolo, repubblica marinara, era la dominatrice dei mari e l'economia e la sua cultura e architettura ebbero eco fino al Medio Oriente, a Istanbul e alle Isole Canarie. Oggi Genova è una città industriale-portuale con una lunga storia di crescita e declino. Tra crisi e mugugno nel corso degli anni è sempre riuscita a risollevarsi.

Negli anni '80 ad esempio, ha dovuto affrontare una grave crisi che ha coinvolto il calo del traffico portuale, la chiusura di parte delle imprese pubbliche e il declino demografico nella popolazione. Considerata inizialmente poco importante, l'Esposizione Internazionale del 1992 è diventata un segno di cambiamento economico e uno strumento di trasformazione. L'Expo è stato un fallimento in termini di presenze, ma dopo tre anni di sacrifici, nel 1995 è stata creata la Porto Antico Spa, rendendo plausibile un modello di sviluppo economico che integra patrimonio, cultura e turismo.

Questa città sembra quasi l'Araba Fenice che rinasce dalle proprie ceneri dopo la morte e proprio per questo motivo, simboleggia anche il potere della resilienza, ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro di essa. Negli ultimi anni Genova ha saputo risollevarsi dopo un ponte crollato, una banca commissariata e una pandemia, tranne che per una criminalità dilagante che le ha conferito il decimo posto come città meno sicura d'Italia.

Parlando infatti, di Cronaca di Genova, la città non riesce purtroppo a reagire sul fronte della criminalità e soprattutto ad arginare l'aumento di quella organizzata e degli immigrati, dediti in prevalenza allo spaccio di stupefacenti e ai furti. Si registra inoltre un'impennata di violenze sessuali, omicidi, estorsioni, immigrazione clandestina e pedofilia, che si avvale dell'aiuto di Internet.

Questo fenomeno si registra soprattutto dove il disagio urbano e sociale sono più accentuati. Genova nonostante tutto sta cercando di cogliere queste difficoltà e trasformarle in qualcosa di positivo, appellandosi alla responsabilità dei cittadini, alle competenze di chi la governa e ad un tessuto produttivo ostinato che ne fanno ancora una grande città.

Lo sguardo è rivolto al futuro, nonostante la pandemia e la crisi economica abbiano causato il progressivo indebolimento della rete di servizi e la perdita di funzioni della città. Al futuro di Genova servirà una nuova rinascita che sicuramente dovrà coincidere con un rinnovamento della politica ed un riavvicinamento tra istituzioni e società.

Sarà quindi necessario definire un nuovo quadro di politiche che mettano al centro l'economia della città e le necessità della popolazione, consentendo l'attuazione di strategie rigenerative condivise tra amministrazione pubblica, imprese e cittadinanza.