Tapis roulant, incremento di vendite dall'arrivo della pandemia

Il tapis roulant è uno dei quei prodotti che sono stati trainati dalla pandemia. Le motivazioni vanno ricercate nelle contingenze che l’emergenza sanitaria ha introdotto, come anche dall’effettiva utilità dello strumento.

Vale la pena menzionare qualche numero e fornire un'interpretazione di un fenomeno che ormai coinvolge non solo gli appassionati di sport ma anche chi vuole mantenersi semplicemente in forma: la diffusione dei tapis roulant nelle case.

Tapis roulant, vendite a gonfie vele

L’aumento delle vendite dei tapis roulant si inserisce nel solco della progressiva diffusione di strumenti finalizzati a surrogare attività che, di norma, si svolgono fuori di casa. Nel caso specifico, l’allenamento in palestra o all’aria aperta. I dati parlano chiaro, sebbene i più significativi siano proprio quelli relativi al picco della pandemia o, per meglio dire, alle restrizioni causate dalla pandemia, ovvero le settimane a cavallo tra l’inverno e la primavera del 2020.

Nel periodo tra il 24 febbraio e il 1° aprile del 2020, infatti, si è registrato un aumento delle vendite (online) di tapis roulant pari al 10.685% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ebbene sì, le vendite si sono centuplicate!

L’aumento ha riguardato ovviamente anche altre attrezzature da palestra, dalle cyclette ai pesi, dalle panche ai vogatori. Tuttavia, sono proprio i tapis roulant ad aver registrato la crescita maggiore.

In generale, i prodotti per il fitness hanno sovraperformato, segnando uno straordinario +3.909%.

I motivi di questo aumento sono palesi. In primo luogo, l’impossibilità di frequentare le palestre, che è perdurata - a spizzichi e bocconi - per parecchi mesi. Secondariamente, una maggiore attenzione per la forma fisica, percepita come “in pericolo” a causa della sedentarietà , principale effetto collaterale di lockdown e affini. Tuttavia, il fenomeno si spiega anche con l’effettiva utilità dei tapis roulant “domestici”, che va ben oltre le semplici per quanto tragiche contingenze.

Perché il tapis roulant “domestico” piace

Vale dunque la pena indagare sulle ragioni di questa utilità, ovvero sui motivi per cui il tapis roulant è uno strumento così apprezzato.

Permette di svolgere l’attività fisica perfetta . Ovvero, la corsa. Si tratta di un’attività che non richiede grande tecnica, in un certo senso naturale, e che permette di bruciare molte calorie in poco tempo. La corsa è anche completa in quanto allena molti distretti muscolari.

E’ comodo . Possedere un tapis roulant significa poter correre quando si vuole e come si vuole, senza dover sottostare agli orari di una palestra o doversi spostare. In alcuni casi, è persino preferibile alla corsa all’aria aperta, esperienza suscettibile delle condizioni atmosferiche e della temperatura ambientale.

Non richiede grandi spazi. Lì per lì, quando si pensa al tapis roulant, si fa riferimento alle versioni da palestra, che occupano oggettivamente molto spazio. Tuttavia, quelli pensati per l’uso domestico sono molto più piccoli. Alcuni modelli sono addirittura pieghevoli, dunque occupano (da chiusi) lo stesso spazio di uno stendino.

Costa relativamente poco. Il tapis roulant domestico in genere non costa molto, sebbene si segnali una certa variabilità da un modello all’altro.

Come scegliere il tapis roulant domestico

Il miglior modo per scegliere un tapis roulant è… Conoscerlo. O, per meglio dire, prendere atto delle tipologie e cercare quella che rispetta meglio le proprie esigenze. Ecco una panoramica.

Tapis roulant magnetico. E’ un tapis roulant “meccanico”, dunque non funziona a elettricità. Il tappetino scorre in virtù della pressione esercitata dai passi e dalle falcate. Questa tipologia è il massimo della semplicità, non offre funzioni particolari ma costa tutto sommato poco.

Tapis roulant elettrico. E’ il tapis roulant classico, il cui tappetino è movimentato dall’energia elettrica. E’ ricco di funzioni, proprio come la versione da palestra: è possibile scegliere la velocità, spesso anche la pendenza, monitorare parametri etc. Costa un po’ di più.

Tapis roulant salvaspazio. E’ certamente il modello più interessante, in quanto occupa davvero poco spazio ed è persino pieghevole. Esiste sia nella versione elettrica che nella versione magnetica.