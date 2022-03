A Boves va in scena lo spettacolo Naturalis al teatro Borelli

Domenica 13 marzo 2022 alle 17,30 al teatro Borelli va in scena lo spettacolo Naturalis. Un viaggio alla scoperta della vita, partendo dai quattro elementi che la vita stessa generano.

Un gioco che due attori conducono con il corpo, la musica dal vivo e semplici, evocative parole raccontando una storia “naturale”. In un continuo cambio di situazioni si riproduce il processo di creazione e trasformazione che sta alla base del divenire naturale consentendo al bambino la possibilità di sentirsi e riconoscersi nell’uno o nell’altro elemento.

Lo spettacolo nasce dopo un anno e mezzo di attività laboratoriale all’interno dei Nidi d’infanzia: i quattro elementi hanno guidato il lungo percorso di sperimentazione, e hanno permesso di raccogliere le suggestioni e le reazioni dei piccolissimi che hanno giocato, ascoltato, annusato, toccato, assaggiato.

L’Aria il Fuoco, la Terra e l’Acqua diventano così compagni di un viaggio esperienziale di scoperta, coinvolgimento e attivazione sensoriale.

Età consigliata dai 18 mesi ai 3 anni

Ingresso gratuito

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con anticipo. L’accesso all’area sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONE TRAMITE E-MAIL

La prenotazione tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di ingressi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva.

Le mail dovranno pervenire dal lunedì precedente lo spettacolo fino alle ore 15.00 del venerdì al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva, ma ci si potrà recare direttamente all’Auditorium il giorno dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass sopra i 12 anni. Dai 6 anni è richiesta la mascherina ffp2. Sotto i sei anni non è richiesto l’uso della mascherina.

Per info:

Compagnia Il Melarancio

Piazzetta del Teatro 1, Cuneo

0171/699971 - 3479844570

biglietteria@melarancio.com

www.melarancio.com