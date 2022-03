Non solo mimose per questo primo fine settimana di marzo

Le iniziative organizzate questo fine settimana in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Giornata internazionale della Donna

A Cuneo prosegue la rassegna "8 marzo è tutto l’anno" con una serie di iniziative a cavallo della Giornata Internazionale della Donna. Sabato 5 marzo in piazza Galimberti, angolo corso Nizza ci sarà “La violenza è pane quotidiano” con la distribuzione di pane come simbolo della quotidianità della violenza sulle donne a cura di Associazione Mai+Sole.

Sempre sabato, alle 21 al Teatro Toselli, il collettivo Zoè presenta ANIMA_L, un work in progress al femminile, dove il linguaggio del corpo acrobatico dialoga con la voce come elemento corale. Il teatro diventa uno spazio "altro" dove la performance esce dal palco e le installazioni prendono vita per abitare lo spazio reale. Info e prenotazioni: http://www.zoeincitta.it.

Domenica 6 marzo e sabato 12, alle 10 appuntamento con “Donne alla scoperta della città in una prospettiva femminile”, visita guidata per scoprire e riscoprire la storia di Cuneo attraverso la vita e le gesta di alcune grandi personalità. Alle 14.30 è in programma “Alla scoperta di Cuneo con gli occhi dei bambini”, passeggiata per mamme e bambini alla scoperta della nostra città e delle storie di donne. Sempre domenica alle 10 è prevista la visita accompagnata “Museo al femminile” al Museo Diocesano San Sebastiano in contrada Mondovì, un viaggio nella storia letto attraverso gli occhi delle donne che “abitano” il museo. Alle 16 in Sala San Giovanni è in calendario “Un violino per la vita”, Maria Serena Salvemini (17 anni) e Daniela Carabellese violini, con Pietro Laera al pianoforte, proporranno musiche di D. Shostakovich, C. De Beriot, P. de Sarasate. Tutte le info sulla rassegna: www.comune.cuneo.it

Ad Alba sabato 5 marzo dalle ore 8.00 alle 13.00 è in calendario “La violenza è pane quotidiano”

con l’Associazione Mai+Sole che sarà presente in via Cavour, angolo piazza San Francesco, per distribuire piccoli pani offerti dai panettieri di Alba e sensibilizzare sul grave problema della violenza. Trovi le altre piazze dove sarà presente l’associazione su: www.maipiusole.it

Info su tutte le iniziative: www.comune.alba.cn.it nella sezione “Gli eventi albesi per la festa della donna”

A Bra “Marzo donna” inizia con l’inaugurazione della mostra di pittura Donne nell’ombra di Andreina Bertolini, ospitata all’interno di palazzo Mathis, visitabile a ingresso gratuito fino al 3 aprile (con l’esclusione di domenica 6 marzo) dal giovedì al lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, esclusi i sabati e le domeniche, in cui la mostra sarà aperta solo al mattino.

Scopri tutto il programma di marzo donna su: www.turismoinbra.it

A Mondovì sabato 5 marzo alle ore 16 sarà inaugurata la mostra di pittura "Non solo Mimose”, una collettiva di pittrici Socie Fidapa presso l'Antico Palazzo di Città. Sarà visitabile tutti i giorni fino al 13 marzo dalle ore 15 alle ore 18. Le artiste pittrici che esporranno alla mostra sono Angela Bacchiarello, Maresa Calò, Gabriella Malfatti, Paola Meineri Gazzola, Maria Grazia Pochini Fenoglio insieme alla prima retrospettiva di Mietta Benassi.

Sempre a Mondovì Infinitum torna per festeggiare la Festa della Donna domenica 6 marzo dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito per tutte le donne in visita. Inoltre, le porte del percorso immersivo di Infinitum saranno aperte venerdì 5 e sabato 6 marzo in occasione di Rebis, in orario 10-19, con biglietto di ingresso interno a 8 euro oppure ridotto a 6.

Il percorso di visita, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, offre un’esperienza immersiva all’interno della Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, dove lo spettatore è accompagnato a osservare il capolavoro pittorico di Andrea Pozzo, attraverso l’ausilio di visori 3d e video immersivi a 360 gradi. Info e modalità di accesso su: www.infinitumondovi.it

A Savigliano la Consulta alle Pari Opportunità ha presentato il ricco programma delle manifestazioni che iniziano sabato 5 marzo alle 9 in piazza Santa Rosa con “La violenza sulle donne è pane quotidiano”, distribuzione dei sacchetti di pane offerti da alcuni panettieri saviglianesi a cura dell’associazione mai+sole. Alle 11 in via Oberdan, intitolazione del nuovo giardino a “Nilde Iotti”, partigiana, deputata tra le 21 donne Costituenti, prima donna Presidente della Camera dei deputati. Alle 16,30 al Centro Culturale Saviglianese, in piazza Nizza, incontro su “Dalle donne costituenti alle donne Stem. Leader di ieri e di oggi” in collaborazione con Clara Rocca, Vilma Bressi, Petra Senesi. Modera Francesca Angeleri.

Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

A Saluzzo, in occasione della Festa della Donna 2022, la Consulta pari opportunità del Comune di Saluzzo e la Rete contro la violenza alle donne organizzano il programma di «Storie di (dis)pari opportunità» che sarà al via l’8 marzo e proseguirà nei giorni successivi.

Come “anteprima”, sabato 5 marzo tutto il giorno, l’associazione «Mai più sole» porta avanti l’iniziativa “La violenza sulle donne è pane quotidiano” con una postazione in corso Italia per la distribuzione del pane. Martedì 8 marzo l’autrice e docente Fulvia Viola terrà la conferenza su «Diodata Saluzzo ovvero “alle donne”» alle 16 nella Sala tematica del «Quartiere».

A seguire, alle 17,30 nei locali dell’ex Monastero di Santa Maria della Stella il professore Marco Piccat tiene la lectio magistralis su «L’amore al tempo del medioevo».

Info e programma competo: www.facebook.com/comunedisaluzzo

Come è ormai tradizione, anche quest'anno Vivere Cervasca propone una serata omaggio alle donne, in occasione della Giornata Internazionale a loro dedicata scegliendo un tema molto caro alle donne (e non solo): i fiori. Ne parlerà Laura Marino, storica dell'arte e direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano. Canterà Elena Ferreri, accompagnata da Roberto Fresia. Interverranno brevemente Nadia Cavallo (fiori per professione), Giancarlo Giordana (fiori per passione) e Gemma Asteggiano (fiori come espressione) che presenterà anche alcune sue opere sui fiori.

L'appuntamento è per sabato 5 marzo, alle 20.45, presso il salone comunale polivalente di Cervasca, in piazza Bernardi. Ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti) nel rispetto delle regole anti Covid in vigore. Info: www.viverecervasca.it

Musica e spettacoli per grandi e piccini

A Cuneo, per la rassegna di Teatro per i più piccoli, appuntamento sabato 5 marzo alle 17,30 nella Biblioteca 0-18 con “I brutti anatroccoli”. Essere uguali. Essere diversi. Il mondo è pieno di modelli di efficienza e “bellezza “rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. Basta portare gli occhiali, o metterci un po' più degli altri a leggere una frase, o avere la pelle un po'più scura o un po' più chiara, o far fatica a scavalcare un gradino con la sedia a rotelle, o essere un po' troppo sensibili, o un po'.... La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira, cerca di emozionare intorno all'idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una forza. Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande cielo che ci circonda. Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di provare a volare. Età consigliata dai 3 anni. Info: www.melarancio.com

A Savigliano appuntamento al Teatro Milanollo sabato 5 marzo alle 21 con uno degli spettacoli in cartellone per la “Stagione Teatrale 2021/2022”. Si tratta della proposta di “Carmen / Bolero”. Per quanto riguarda il “Bolero” la coreografia è di Michele Merola su musica di Maurice Ravel, Stefano Corrias con sette danzatori della “MM Contemporary Dance Company” per la durata di 30 minuti. “Carmen Sweet”, invece è basato su coreografie di Emanuele Soavi su musiche di Georges Bizet, Los Panchos con sette danzatori della “MM Contemporary Dance Company” per la durata di 40 minuti. Info: www.piemontedalvivo.it

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ripropone per il 2022 la consueta Rassegna di Teatro Dialettale presso il Civico Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo". Sabato 5 marzo alle 21.00, è in programma “La stansia dla felicità” della Compagnia Teatrale El Fia Curt di Demonte. Info e biglietti in prevendita presso l'Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo, tel. 0171 266080.

Programma completo della rassegna su: www.facebook.com/borgosandalmazzo

A Caraglio, presso il Teatro Civico, sabato 5 marzo alle 21 è in programma il concerto con il duo composto da Andrea Cellacchi e Clara Dutto. Durante la serata sarà proposto un viaggio attraverso diversi continenti e periodi storici, con la scoperta delle potenzialità espressive di pianoforte e fagotto. L’ingresso alla serata è libero, con obbligo di super Green Pass. Informazioni e prenotazioni al 347-5214824 e www.facebook.com/AccademieInValle

A Bra sabato 5 marzo alle 21 è in programma lo spettacolo “Assenti, senza giustificazione” con la Corte dei folli, organizzato dalla Scuola di Pace di Bra. Si tratta dell’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Rosario Esposito La Rossa. Appuntamento all’Auditorium Bper banca in via Sarti. Info: www.turismoinbra.it e www.scuoladipacebra.it

Sabato 5 marzo alle 21 prosegue la stagione teatrale del “Silvio Pellico” a Bagnolo Piemonte: una serata di musica e narrazione con il gruppo Not Very Blues in “Blues al femminile” che presentano un programma dedicato al blues, in cui si intersecano componimenti sia tradizionali che contemporanei. La formazione è composta da cinque elementi: Valentina Manzone alla voce, Francesca Nicassio al piano, Simone Testa alla chitarra, Paolo Rivoira al basso e Marco Boglione alla batteria. Ingresso regolamentato secondo la normativa in vigore, prenotazione obbligatoria.

Info: www.enteteatro.it

Un fine settimana denso di proposte alla fondazione Mirafiore, a Fontanafredda di Serralunga. “Una lezione su Una questione privata” è il titolo dell’incontro con Emiliano Poddi di sabato 5 marzo alle 18.30 alla fondazione Mirafiore. L’ingresso è libero; prenotazione sul sito www.fondazio nemirafiore.it

Domenica 6 marzo alle 16.30 torna l’appuntamento con la rassegna teatrale per famiglie. A esibirsi sarà Andrea Vico, giornalista scientifico e autore dello spettacolo-laboratorio Il clima con le tue mani, adatto a un pubblico sopra i dieci anni. Vico porterà i piccoli a ragionare sul cambiamento in atto e sulla tutela dell’ambiente, sempre unendo l’ambito ludico a quello didattico. Ingresso gratuito, prenotazioni sul sito Internet www.fondazionemirafiore.it

A Cuneo arriva il Circo Peppino Medini e fino al 7 marzo sarà presente in Piazza della Costituzione con lo spettacolo “Viaggio nel tempo” che prevede solo abilità artistica senza la presenza di animali. Orari degli spettacoli: sabato 5 marzo spettacoli alle 16.30 e alle 21, domenica 6 marzo alle 16 e alle 18, lunedì 7 marzo alle 17.30.

Info e modalità di prenotazione: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Boves domenica 6 marzo alle 17.30 per la rassegna per ragazzi e bambini del Melarancio: “Assaggi ritorno a teatro” ci sarà “Disconnesso fuga off-line” della Compagnia Nonsoloteatro, spettacolo che racconta, in chiave divertente e ironica, l’avventura interiore di un ragazzo, Davide, alle prese con la vita reale e la realtà virtuale. Per i ragazzi dagli 11 anni in su.

Ingresso gratuito, tutte le info: www.melarancio.com

Domenica 6 marzo alle 16.00 il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino” che racconta in modo semplice e coinvolgente di un incontro tra generazioni lontane: Marco, un bambino di sette anni così arrabbiato che è scappato di casa, e Lina, una signora che, anche se i sette anni li ha compiuti almeno una decina di volte, scappata anche lei da una casa di riposo. Prenotazione consigliata. Info: www.santibriganti.it

A Saluzzo domenica 6 marzo alle ore 18, presso la Sala Verdi della Scuola APM, il Maestro Costantino Mastroprimiano eseguirà due grandi sonate del repertorio pianistico, la Sonata Op. 110 in la bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven e la Sonata D. 960 in si bemolle maggiore di Franz Peter Schubert. L’ingresso in Sala Verdi è libero su prenotazione obbligatoria.

Info: www.scuolaapm.it e www.facebook.com/FondazioneAPM

“Una stanza tutta per Virginia” è il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena domenica 6 marzo alle 16,30 al Monastero della Stella a Saluzzo. La protagonista è Vittoria Morino, giovane e talentuosa ballerina, attrice e poeta che veste i panni della scrittrice ed attivista del ‘900 Virginia Woolf, scrittrice della prima metà del ‘900, è considerata una delle principali figure della letteratura del XX secolo, impegnata nella lotta per la parità di diritto delle donne.

Ingresso libero su prenotazione attraverso il sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni

Domenica 6 marzo appuntamento a Cuneo in Sala San Giovanni alle 16 con il concerto “Un violino per la vita”: Maria Serena Salvemini al violino, Daniela Carabellese al violino, Pietro Laera al pianoforte proporranno musiche di D. Shostakovich, C. De Beriot, P. de Sarasate.

Biglietti: www.promocuneo.it

Musei, mostre e castelli

A Saluzzo, per la Giornata Internazionale della Donna, la proposta di Musei, per sabato 5 marzo, è "Vestiti a festa", divertente pomeriggio all’insegna delle antiche feste nel marchesato per bambini dai 3 ai 7 anni. Per domenica 6 marzo è in programma una visita alla scoperta di singolari ritratti di donne della città medievale: fisicamente fragili, moralmente deboli ma anche volitive e irraggiungibili. Un itinerario che parte dal museo della Civiltà Cavalleresca allestito all’interno della Castiglia e termina in uno degli edifici-simbolo del rinascimento saluzzese, Casa Cavassa. MuSa omaggerà le visitatrici con un “dolce pensiero”. Orario: dalle 15,30 alle 17 Ritrovo: alle 15,30 con partenza dalla Castiglia. Tutte le info su: www.facebook.com/MuSaMuseiSaluzzo

Ad Ormea, presso la casa delle Meridiane è allestita fino al 13 marzo “Pane e rose”, mostra tutta al femminile che le ragazze della città dedicano al lavoro delle donne di ieri e di oggi. “Bread and roses” è un omaggio e un pensiero di sorellanza alle donne che nel 1912 a Lawrence, America, diedero il via a un famosissimo sciopero delle lavoratrici dell'industria tessile che chiedevano una riduzione dell'orario di lavoro e un miglioramento delle condizioni di vita. Non solo aumento salariale ma la possibilità di godere delle cose buone e belle della vita. L'allestimento della mostra sarà un omaggio alle donne di Ormea che con il loro lavoro hanno contribuito e contribuiscono al benessere della collettività. Aperta sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Info: www.ulmeta.it e www.facebook.com/ulmeta

A Racconigi la pinacoteca Levis Sismonda è aperta tutti i sabati, domeniche e festivi. Visite guidate su prenotazione. Il Museo della Seta è visitabile tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

«La poetica della pittura tra Verismo e Ritorno all’ordine» è la mostra allestita a Palazzo Salmatoris di Cherasco con le opere di Guido di Montezemolo. Tra i dipinti esposti spiccano Palazzo Reale (1917), i ritratti Primavera in autunno (1895), Suonatrice d’arpa (1905), Ritratto di famiglia (1924), le opere di impegno sociale, Il muratore (1935), Ritorno dal lavoro (1939) e il bozzetto per Gloria dei campi, realizzate in un clima di parziale condivisione dei valori del regime fascista. La mostra rimarrà aperta fino al 15 maggio e nel fine settimana avrà il seguente orario: sabato e domenica: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Cuneo nel fine settimana sono in calendario tre eventi nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo.

Sabato 5 marzo alle ore 15.45 nuovo appuntamento con “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere”, una visita a cura di Francesca Di Paolo che cerca di rendere l’arte contemporanea e i suoi complessi messaggi alla portata di tutti.

Domenica 6 marzo alle ore 15.45 appuntamento con la visita guidata tematica “Incontro all’accadere del senso dell’immagine”, condotta dallo storico dell’arte Enrico Perotto.

In contemporanea, nei vicini locali del Palazzo Santa Croce si tiene il laboratorio per bambini e famiglie “Mani nell’arte”, condotto da Laura Boffa. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it dove sono disponibili tutte le informazioni.

Sabato 5 marzo proseguono le aperture mensili del Museo Primo Reggimento Alpini, presso la

stazione di valle della Funicolare di Mondovì Breo. La Sala Storica e di documenti, fotografie e vari cimeli, relativi allo storico Primo Reggimento Alpini, con i suoi battaglioni Mondovì,

Ceva e Pieve di Teco, la cui presenza fin dal lontano 1882, ha caratterizzato la realtà cittadina e quella di numerose località del Monregalese, tracciandone importanti e indelebili ricordi. Il Museo è aperto tutti i primi sabati del mese dalle ore 15 alle ore 18 (accesso libero, seguendo la normativa sanitaria in vigore, obbligo “green pass rafforzato”). I locali sono accessibili sia dalla scalinata interna alla stazione di valle, sia con ascensore.

A Barolo si può visitare il Museo dei Cavatappi e la sua Enoteca con l'esposizione dei 500 esemplari di cavatappi antichi arricchita con la mostra tematica sui cavatappi in miniatura da profumi e medicinali e la mostra con le 100 grappe di Romano Levi, il grappaiolo angelico.

L'enoteca propone circa 3.000 differenti etichette di vini e grappe del territorio di Langa e piemontese, con alcune divagazioni nel resto dell'Italia, ma anche in Francia e in Europa. Particolarmente prestigiosa la presenza di vecchie annate di Barolo e Barbaresco dal 1950 sino ai giorni nostri. Info: www.museodeicavatappi.it. Questo fine settimana riapre anche il Museo del Vino, sabato 5 e domenica 6 marzo, dalle 10,30 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.

Info: www.wimubarolo.it e www.facebook.com/wimubarolo

A Cuneo due mostre, "Caleidoscopio" e "Doppio ritratto. L’arte come cura", verranno inaugurate sabato 5 marzo alle ore 17.30 a Palazzo Samone.

La mostra Caleidoscopio sarà visitabile dal 5 marzo al 18 aprile, venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 19, con ingresso libero, nel rispetto della normativa anti Covid.

Doppio “ritratto”. L’arte come cura sarà visitabile dal 5 marzo al 29 maggio, venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 19 con ingresso libero, nel rispetto della normativa anti Covid.

Tutte le info su: www.grandarte.it/mostre

A Busca si inaugura sabato 5 marzo alle 15 nella galleria Casa Francotto la mostra fotografica “America Fi(r)st” dei fotografi torinesi Renata Busettini e Max Ferrero. La mostra sarà visitabile con ingresso libero, nel rispetto delle normative anticovid, fino al 27 marzo il sabato dalle 15 alle 18,30, la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Quattro viaggi, iniziati come vacanza, in lungo e in largo negli gli Stati Uniti d’America, uno per ogni anno della presidenza Trump. Gli autori con i loro scatti in un rigoroso e suggestivo bianco e nero raccontano le contraddizioni e la faccia nascosta e poco scintillante degli Stati Uniti, le vittime delle armi facili, il muro al confine con il Messico, la povertà, tutto quello che solitamente non si vede. Info: www.comune.busca.cn.it