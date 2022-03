Nasce il 'Patto per Savigliano' con due liste civiche e il Pd

La nascente coalizione si è ritrovata lo scorso venerdì 4 marzo in un clima molto positivo in termini di convergenza programmatica e di condivisione delle priorità per la città. Savigliano ha bisogno di acquisire maggiore dinamismo nella gestione amministrativa e centralità sulla scena politica territoriale. La sua posizione geografica la pone infatti naturalmente al centro della Granda così come la sua vocazione di snodo infrastrutturale (autostrada, ferrovia, aeroporto, ospedale spoke ovvero di primo livello).

Il percorso avviato in questi mesi era pertanto necessario per aprire una fase nuova che produca un rinnovamento della proposta politica. L’obiettivo è di aggregare le forze migliori della città per andare al di là della maggioranza uscente, coinvolgendo personalità di riconosciuta esperienza amministrativa ed energie nuove, cariche di entusiasmo e competenze innovative.

Riteniamo che quanto stia nascendo possa essere una proposta attrattiva di forze civiche, politiche, sociali ed economiche che desiderano dare il proprio contributo per costituire un inedito “Patto per Savigliano” da scrivere insieme a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città.

La convergenza su Gianfranco Saglione, quale candidato Sindaco della coalizione, poggia sulla sua confermata disponibilità a mettersi generosamente al servizio di questo progetto ampio ed inclusivo con la sua esperienza e la sua capacità di aggregare realtà e contributi differenti.

Continua pertanto il lavoro dei vari gruppi che da settimane stanno elaborando un programma di rottura, sulla scorta delle grandi opportunità che offrono le risorse del PNRR ed i fondi europei e delle priorità individuate, in attesa che la squadra si completi con l’ingresso formale dell’area liberale riformista che si riconosce in Azione.

Una coalizione innovativa, con un candidato Sindaco autorevole dalle riconosciute capacità amministrative, che si pone in un atteggiamento di apertura a chi vuole aggregarsi per dare il proprio contributo. Nei prossimi giorni sarà costituito il gruppo operativo che sosterrà il candidato e la coalizione nel processo di presentazione della proposta alla città con tutti gli strumenti di interazione necessari per avviare una campagna di ascolto e di condivisione del progetto con l’obiettivo di arrivare alle imminenti elezioni amministrative con la più ampia partecipazione al processo di rinnovamento che abbiamo avviato.

Lista civica “Impegno per Savigliano”

Partito Democratico Savigliano

Lista civica “Savigliano Domani”