Racconigi, ufficializzata la candidatura a sindaco di Patrizia Gorgo

Patrizia Gorgo sarà candidata alla carica di sindaco di Racconigi alle prossime elezioni amministrative. “Ed è proprio nel ritorno in concreto delle idee che ci siamo scambiati in questi anni con gli altri gruppi associativi e politici del territorio e della fiducia che oggi mi viene data che ho deciso di accettare e di formalizzare con tutti voi la proposta di candidatura come Sindaco”, così Gorgo, in consiglio comunale all’opposizione come capogruppo della Lista civica Tosello e avvocato di professione, ha “sciolto la riserva” alla richiesta arrivata da più parti di un suo impegno a guidare una lista civica di ispirazione moderata, che raccoglierà i rappresentanti di diverse culture e sensibilità della città.



Ad annunciarlo è stato Giuseppe Danese, il presidente dell’associazione Racconigi2022 che appoggerà la candidatura di Gorgo.



La notizia arriva infatti proprio in occasione dell’assemblea di Racconigi2022, alla quale, nonostante l’evento fosse riservato su invito solo a iscritti e sostenitori, c’è stata un’ottima risposta del pubblico che ha gremito il salone Soms.



L’evento è stato aperto da Danese che ha iniziato con un pensiero dedicato ai tragici eventi in Ucraina per proseguire nel resoconto di quanto fatto negli ultimi mesi: “Siamo stati capaci di creare uno spazio di confronto e conoscenza del nostro punto di vista anche per coloro che non potevano partecipare attivamente agli incontri ma che comunque sapevano che qualcuno in Racconigi pensava al bene comune, a far crescere un’idea nuova di città”.



Squadra, gruppo, ascolto, comunità sono state le parole più utilizzate. Ed è proprio l’ascolto dei cittadini, mancato negli ultimi anni, a cui sarà dedicato il prossimo evento di sabato 26 marzo, al pomeriggio. Una giornata aperta alla cittadinanza nella quale i racconigesi potranno iscriversi a uno tra i cinque tavoli tematici per dare suggerimenti e ascoltare il programma elettorale.



Tra i punti toccati da Gorgo nel suo discorso il sostegno alle associazioni cittadine “patrimonio di comunità”, i servizi a genitori e famiglie, la fine dell’esperimento dei parcheggi a pagamento, i percorsi educativi e le opportunità di lavoro per i giovani, la riapertura della casa di riposo, l’ex manicomio, il potenziamento del poliambulatorio, il miglioramento del decoro e la pulizia della città, la riduzione dei rifiuti, la realizzazione dei sottopassi ferroviari e la promozione turistica attraverso la valorizzazione dell’agricoltura e delle manifestazioni.



Alla candidata Gorgo sono arrivati poi alcuni endorsement dal pubblico, in primis dai consiglieri del suo gruppo Enrico Inverso: “Patrizia sa relazionarsi con tutti, valorizzarli e fare squadra” e Andrea Maero: “sempre disponibile ad aiutarti e in questi anni in consiglio abbiamo costruito una grande intesa”.



Dal pubblico sono intervenuti anche Federico Soldati, segretario del circolo locale PD: “Racconigi deve aver le opportunità e i servizi dove poter costruire una famiglia, l’importanza data all’ascolto delle persone mi ha convinto a sostenere questo progetto”, di Andrea Bellino: “Gorgo ha sempre prestato attenzione ai bisogni di noi giovani con schiettezza e sincerità” e l’ex vicesindaco e politico esperto Andrea Beltrando: “un’occasione per ricostruire il dialogo con i cittadini, non ci sarà il nostro programma ma quello dei racconigesi”.



Intanto in città cominciano ad apparire i primi manifesti della campagna elettorale dal titolo “Racconigi cambia volto” per rimarcare sia un cambio delle persone e del modo di amministrare Racconigi che della vita e dell’aspetto della città del Castello.