Il "Paglierino", il nuovo giornalino della Media di Via Dante a Fossano, convince e piace

Una ventina di studenti della media di via Dante, infatti, coordinati dal professor Simone Dalmasso e supportati dalla giornalista Agata Pagani, hanno dato vita ad un nuovissimo giornalino della scuola, soprannominato, in onore a Andrea Luigi Paglieri, il partigiano che da il nome all'Istituto: "Paglierino".

Si tratta di due dozzine di pagine ricche di articoli, curiosità e illustrazioni, presentate sia in versione digitale che in versione cartacea a distribuzione interna al plesso, accompagnate da un blog e composte con pezzi ideati, scritti e pubblicati direttamente dagli studenti dodicenni e tredicenni componenti la redazione.

"L'effettivo lavoro dei ragazzi ha superato ogni nostra aspettativa in una modalità senza precedenti! Abbiamo naturalmente attuato un approccio sperimentale, ma da subito ci siamo resi conto che il livello di scrittura e di capacità di elaborazione è molto alto. Ho l'obbligo e il piacere di ringraziare i docenti che si sono messi in gioco nei PON, e nel progetto "Paglierino" in particolare, ma voglio sottolineare che senza il continuo supporto di competenza e tempo forniti dalla vicaria, l'insegnante Daniela Sciolla, probabilmente non avremmo potuto fruire delle risorse europee per i progetti. A lei va il mio plauso." spiega la Dirigente Scolastica dell'Istituto, Serena Balatresi "Nella redazione del giornalino c'è un affiatamento tale e di tale livello che stiamo ragionando di proseguire il progetto anche il prossimo anno al di là dell'eventuale accesso ai finanziamenti esterni, ritagliando le risorse necessarie nel nostro bilancio ordinario. E' stata senza dubbio una scommessa vinta al 100%!"