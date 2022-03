Il Soccorso Alpino si racconta a scuola a Villar San Costanzo

Nella mattinata di Venerdì 4 marzo, presso le Scuole Elementari di Villar San Costanzo, i tecnici dell Corpo Nazione del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della stazione di Dronero e un’Unità Cinofila della XV Delegazione Alpi Marittime hanno incontrato più di quaranta alunni per tenere una lezione fuori dai banchi.

É stato un piacevole momento di incontro che ha permesso di raccontare ai ragazzi cos’ è il Soccorso Alpino coinvolgendoli attivamente in diverse attività educative e ricreative, stando, spalla a spalla, con i volontari che hanno focalizzato l'attenzione sul concetto della “sicurezza in montagna”.

Gli alunni hanno potuto mettersi in gioco e imparare sia come si prepara correttamente lo zaino prima di un’escursione, sia come muoversi in montagna, adottando i principi basilari per prevenire al massimo i rischi in ambiente montano.

Durante l’incontro è stato anche possibile mostrare loro come interviene l’Unità Cinofila durante le ricerche di persone disperse e come funzionano alcuni dei dispositivi d’immobilizzazione per il trasporto del paziente su terreno impervio.

É stata una giornata carica di entusiasmo,scambio e condivisione di esperienze con quello che potranno essere ,a breve , i futuri frequentatori delle nostre vacanze.