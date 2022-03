A piedi scalzi per chiedere la pace. A Cuneo il sit-in contro la guerra di Putin [FOTO]

Un centinaio di persone oggi pomeriggio, sabato 5 marzo, si sono ritrovate per il sit in via Roma a Cuneo contro Putin ed in solidarietà ai cittadini Ucraini.



"La pace è l'auspicio di tutti. Oggi impotenti scendiamo in piazza, ma è fondamentale partecipare. Putin è un criminale di guerra e come tale deve essere giudicato e condannato di fronte alla Giustizia internazionale", ha dichiarato Filippo Blengino, segretario Radicali Cuneo.

Tanti gli interventi di amministratori, rappresentanti di associazioni e semplici cittadini. Ne proponiamo alcuni.



Elena, cittadina ucraina, che da anni vive a Cuneo ha parlato con la voce rotta: "I miei parenti sono rinchiusi nei rifugi, nelle cantine. Mio cugino è partito volontario col figlio di 20 anni per difendere il Paese, anche se il nemico è molto più grande. Io ne sono terrorizzata".



La vicesindaca di Cuneo Patrizia Manassero: "Siamo in piazza per chiedere il ripristino di una parola elementare che è la pace. Siamo e saremo chiamati anche a un'operazione di generosità e accoglienza. un impegno che, come comunità cuneese, stiamo portando avanti da tempo".



Patrizia Barello, Amnesty International Cuneo: "Abbiamo aderito a questa manifestazione così come a tutte quelle organizzate contro questa guerra".



L'assessore Mauro Mantelli: "La trattativa dovrà essere guidata dall'Europa che deve assumere una funzione di politica estera e di difesa e comprendere che gli Stati Uniti non ci aiuteranno più".



Al termine della manifestazione, alcuni militanti hanno camminato a piedi scalzi per Via Roma, simboleggiando la nudità dell'Ucraina di fronte alla Russia.



Una manifestazione organizzata da Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei, circolo PD di Cuneo, associazione Free Tibet – ONLUS Italia, Amnesty International, associazione “Se non ora, quando?”, Evoluzione e Libera.