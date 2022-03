Calcio Serie D: Saluzzo ancora sconfitto, la Caronnese espugna il "Damiano" nell'anticipo

Nuova sconfitta per il Saluzzo che cade in casa per mano della Caronnese nell'anticipo della 27^giornata (8^di ritorno). La squadra di Scalise espugna il "Damiano" con il risultato di 1-0 in virtù del rigore trasformato al 41' di gioco da Roberto Esposito.

LA CRONACA

Primo tempo equilibrato, povero di sussulti. Gli ospiti provano a fare gioco attraverso passaggi stretti ma si scontrano sistematicamente sul muro difensivo granata. La squadra di Briano si affida invece a lanci lunghi per Gaboardi, anche in questo caso senza risultati apprezzabili. La sfida si sblocca al 41'. Putzolu viene messo giù in area da Caldarola, secondo l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Roberto Esposito spiazza De Marino e porta i suoi in vantaggio, 0-1.

La ripresa si apre con un cambio per il Saluzzo (Kieling Alisson per Caldarola) ed un tentativo di Vernocchi su punizione: De Marino è attento e respinge. Interessante la risposta dei padroni di casa, al minuto 53: combinazione Bedino-Serino con tiro di prima intenzione deviato in corner da Angelina. Saluzzo più manovriero nella parte centrale e finale dell'incontro ma la Caronnese chiude ogni spazio e difende la vittoria fino al triplice fischio. Niente da fare per i granata, ancora sconfitti e sempre ultimi in classifica mentre la squadra lombarda porta a casa tre punti importanti in chiave salvezza. In pieno recupero espulso mister Briano per proteste dopo un contatto dubbio in area lombarda.

TABELLINO

Saluzzo (4-3-2-1): De Marino (60' Virano), Cinquemani, Carli, Caldarola (46' Kieling Alisson), Pittavino (50' Mazzafera); Bedino, Sina Filho (69' Pucinelli), Serino; Thiam (60'Crudo), Greco; Gaboardi. A disp: Andretta, Clerici, Fink Hassan, Valentini Junior. All Mauro Briano

Caronnese (3-5-2): Angelini, Lazzaroni, Arpino, Cosentino; Coghetto, Putzolu, Vernocchi, F.Esposito, De Lucca; Santi (67'Rocco), R.Esposito (82' Corno). A disp: Ansaldi, Galletti, Sardo, Folla, Zeroli, Diatta All Manuel Scalise

Gol: Roberto Esposito (rig) 41'

Ammoniti: Coghetto, Sina Filho, Gaboardi, Rocco

Espulsi: Briano per proteste al 90'+4

Arbitro: Senthuran Lingamoorthy di Genova; assistenti Luca Degiovanni di Novi Ligure e Nicolò Pasquini di Genova