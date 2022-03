Volley A2M. Cuneo ritrova Reggio Emilia per riscattare la finale di Coppa Italia. Botto: "Ora vogliamo vincere tutte le partite" (VIDEO)

Cuneo in campo domani, domenica 6 marzo, per la 9ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 Credem Banca. La squadra allenata da Roberto Serniotti ritrova il calore del pubblico amico sfidando al palasport di San Rocco (ore 19) gli eterni rivali della Conad Reggio Emilia, in quella che sarà la riedizione della finale di Coppa Italia vinta dagli emiliani per 3-1.

Una squadra ostica quella allenata da coach Mastrangelo, che tra l'altro sta attraversando uno scintillante periodo di forma: la Conad occupa la quinta posizione con 35 punti all'attivo, una sola lunghezza in meno della stessa Cuneo.

Sono sempre stati scontri difficili quelli tra piemontesi ed emiliani, spesso finiti al quinto set: i confronti giocati finora sono 7, con 4 vittorie dei reggiani contro le 3 dei piemontesi. Che in questa stagione non hanno ancora vinto: all'andata finì 3-1 per la Conad che, come detto, ha bissato con lo stesso risultato la finale di Coppa Italia.

La diagonale Garnica-Cantagalli è assolutamente di alto livello, ma attenzione anche allo schiacciatore Cominetti, autentico mattatore della finale di Coppa Italia, che in coppia con Held formano una potentissima diagonale di posto4. Al centro la sicurezza fornita dal tandem Sesto-Zamagni, con il libero Mian a completare una rosa davvero importante.

Dal canto suo Cuneo dovrà ancora fare a meno del palleggiatore Pedron, che verosimilmente rientrerà solo per i playoff promozione. Piena fiducia dunque al giovane Luca Filippi, chiamato a traghettare la squadra verso la miglior posizione possibile nella griglia finale della regular season.

"Affronteremo Reggio Emilia con la cattiveria giusta per portare a casa i 3 punti - dice il capitano della BAM Acqua S. Bernardo, Iacopo Botto - restano 15 punti disponibili in questa stagione, il nostro obiettivo è quello di puntare a vincere tutte le partite".

Sull'avversario dice: "Sappiamo il loro valore, lo stanno dimostrando sul campo, noi dovremo essere tranquilli ed affrontarli senza remore. Conosciamo le nostre armi vincenti, così come i loro punti deboli; andremo sicuramente in difficoltà, ma dovremo essere bravi a restare attaccati alla partita".

Iacopo Botto ha risposto ad altre nostre domande, nell'intervista video che vi proponiamo a seguire.