“Battaglione… attenti!” Su Facebook le foto amarcord del Giuramento alla Trevisan di Bra

Ogni tanto i social regalano storie che meritano di essere raccontate. Tipo, la sapete quella dell’ex Caserma Trevisan di Bra? Ce la narrano alcune fotografie d’epoca apparse su Facebook con una data ed un momento ben preciso: 5 marzo 1966, Giuramento 1°- 66.

Decine di volti, di Penne nere, che sfilano durante la naja alpina sotto la Zizzola. Ragazzi di ieri, uomini di oggi, che con il trascorrere del tempo hanno mantenuto il ricordo di quel periodo con il desiderio di raccontarlo o anche solo di incontrare i commilitoni, che per un anno sono stati compagni di vita e poi, dopo la leva, basta.

Sono scatti in bianco e nero, capaci di suscitare emozioni e far rivivere alcuni degli eventi che hanno caratterizzato il passaggio a Bra di intere generazioni. Poi diteci se qualcuno si riconosce nelle foto.

Il servizio obbligatorio di leva ha fatto un bel pezzo della storia d’Italia. Com’è noto venne sospeso nel 2004 con la legge Martino. Un’istituzione durata 143 anni, dalla nascita del Regno d’Italia nel 1860, fino al gennaio 2005 quando giurarono i nati nel 1985, l’ultimo scaglione di leva.

Quei mesi di coscrizione obbligatoria (prima 24 poi 12) per molti ragazzi rappresentarono una finestra verso un mondo fino ad allora sconosciuto: la propria Nazione. Quella chiamata alle armi obbligò infatti i neo maggiorenni a partire da casa superando, magari per la prima volta, i confini del proprio paese. Non a caso in tanti riconoscono il servizio militare obbligatorio quale strumento che facilitò la costruzione dell’unità d’Italia, oltre che la diffusione dell’italiano.

“Allarmi siam borghesi, son giorni e non son mesi. Non si sente più la ritirata, nemmeno il contrappello e l’adunata. E non si mangia più nella gavetta, perché l’abbiam lasciata alla burbetta…”. Quanti di voi che state leggendo ricordano queste parole, che significavano il ritorno a casa e tuttora conservano quella divisa.

Tutto iniziava intorno ai diciassette anni con i famosi tre giorni dedicati alla visita medica, poi arrivava la famosa cartolina con la destinazione, quindi la partenza in treno. Un rituale che si ripeteva nel tempo: fidanzate che piangevano e impregnavano le foto con il rossetto come per tener vivo il ricordo di un amore.

Si scrivevano lettere piene di promesse, non erano sms o chat con emoji, come succede oggi. Poi la fila al telefono con la domanda d’obbligo “Quanto mi ami”, che ha fatto la fortuna di alcune pubblicità televisive.

In quel periodo si stringeva amicizia con coetanei di altre parti d’Italia, si imparava a far gruppo e a reagire, praticamente a cavarsela da soli. Potranno dire come nel film di Totò: “Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo!”.

Quanti ricordi vengono ancora conservati in quella piazza d’armi, che oggi ospita il Gruppo della Guardia di Finanza, la Sottosezione della Polizia Stradale, il Centro incontro comunale, abitazioni private e un ampio parcheggio pubblico.

In funzione fino al 1975, nel corso di quasi un secolo di storia, la caserma Trevisan ha visto passare oltre 100mila alpini che arrivavano a Bra per il Car. Con una nota importante: Bra ti entra nel cuore, che tu ci sia nato, vissuto o transitato solo per alcuni giorni, figuriamoci se è stato per un periodo cruciale della fase di crescita come la leva militare.

Marce, riviste, contrappelli, libere uscite e giuramenti. Rievocano, nella mente di chi li ha vissuti, aneddoti e curiosità di tempi passati. A ricordarne alcuni è stata anche l’Amministrazione comunale che ha posato sulle pareti dell’atrio affacciato su via Umberto dei laminati fotografici.