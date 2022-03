Bra, grande partecipazione alla benedizione di ciclisti e biciclette di domenica 6 marzo [FOTO]

Ormai è un classico. Tutti in maglietta e calzoncini corti con bicicletta al fianco. Uniti dalla passione per le due ruote ed una benedizione speciale.

Da sempre il Museo ha lo scopo di sostenere l’uso del mezzo a pedali sia come sport che come mezzo di trasporto, di incentivare la mobilità sostenibile, sensibilizzare sulla necessità di favorire lo sviluppo di questo movimento e la sua conoscenza storica.

Tra i cicloamatori radunati nel cortile del Santuario braidese, c’erano giovani, donne e tanti veterani spinti dalla condivisione e dall’amicizia. È con questo spirito che il rettore, monsignor Giuseppe Trucco , ha affidato alla Madonna ciclisti, familiari, viaggi, escursioni e le avventure in bicicletta che saranno lunghe un anno.

Il tutto preceduto dalla Santa Messa in cui sono stati ricordati i compagni di pedalate defunti e, intimamente, dalla preghiera del ciclista. Che recita così: “Vergine Santa, siamo qui riuniti per chiedere la tua protezione al sorgere del sole, col cuore trepidante, con la nostra bicicletta, partiamo per mete lontane.

Guidaci o Vergine nel nostro cammino, tieni da noi lontano ogni disgrazia, nasconditi nel nostro cuore e spronaci al bene, alla fratellanza, alla pace”.