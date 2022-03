Confesercenti: “Da Roma un grande passo avanti per valorizzare la Ferrovia delle Meraviglie”

“Confesercenti ha sempre sostenuto che la Ferrovia delle Meraviglie è una via economica, turistica e paesaggistica dalle grandi potenzialità per tutto il territorio. Per questo che non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione nell’apprendere che la Commissione Trasporti a Roma intende valorizzare la tratta Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Ciò a conferma che questa linea di comunicazione può e anzi deve avere uno sviluppo futuro e diventare una delle carte vincenti per la promozione e gli scambi dell’area piemontese ligure e italiana francese”.