Imprese della Granda per l’Ucraina: partirà domani il primo pullman coi volontari di Sapori Reclusi [VIDEO]

Nuovi importanti passi per l’iniziativa di sostegno alle popolazioni dell’Ucraina promossa da due dipendenti del Banco Azzoaglio di Ceva. Oltre a tutte le sedi e al personale dell’istituto di credito, a partire dalla famiglia Azzoaglio ( ne scrivevamo qui ), la raccolta di vestiario, alimentari e farmaci ha coinvolto altre importanti aziende del territorio, dalla Farmacia Della Valle di Cuneo, che ha istituito un punto di raccolta presso i propri locali di piazza Europa, a Cuneo Rent, che ha messo a disposizione il proprio magazzino di Borgo San Dalmazzo per la raccolta e gestione logistica delle merce. Poi la Lannutti, azienda di spedizioni internazionali che metterà a disposizione propri mezzi e personale per il trasporto dei preziosi materiali verso le zone di confine con l’Ucraina, e i vettori del trasporto pubblico Chiesa Viaggi e Bus Company, che metteranno a disposizione mezzi della propria flotta e autisti per condurre sul posto merci e volontari, impegnandosi nel trasporto di profughi nei viaggi di ritorno.



"Nel pomeriggio di lunedì 7 marzo – spiega Elena Ramondetti, dipendente Azzoaglio, tra le promotrici dell’iniziativa umanitaria –partiremo col primo Flixbus. Sul pullman di Chiesa Viaggi viaggeranno volontari di Sapori Reclusi, associazione di Fossano guidata dal fotografo Davide Dutto, che si dirigeranno alla frontiera tra Romania e Ucraina per scaricare merce e caricare fino a 60 persone, profughi dell’Ucraina, con l’obiettivo di metterli in salvo portandoli nel nostro Paese. Un’altra missione – prosegue Elena Ramondetti – è già prevista per lunedì prossimo con un pullman di Chiesa Viaggi, questa volta diretta a Zory, in Polonia. E’ invece prevista per sabato, 12 marzo, la partenza del primo Tir messo a disposizione dallo spedizioniere Lannutti".

Chi volesse contribuire economicamente all’iniziativa moltiplicandone gli aiuti può farlo con un versamento sul conto corrente di Sapori Reclusi, IBAN IT68Z0617046320000001531236, Causale Progetto Ucraina Free.