Vandalizzata la pieve di Beinette

Ieri mattina, sabato 5 marzo, i beinettesi si sono risvegliati con una spiacevole sorpresa: una vergognosa scritta sul muro della Pieve.

L'edificio, la cui presenza è già documentata nel 1041, si trova sulla provinciale per Margarita, non è solo un luogo di culto, ma anche un piccolo scrigno culturale, che conserva affreschi di pregio e grande valore artistico.

Poco da dire sulla scritta, incresciosa anche nel contenuto e rivolta contro una ditta della zona. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore che, con un post sui social, si rivolge direttamente a chi ha commesso il gesto:

"Già il fatto che tu scriva sui muri, dice molte cose su di te. Già il fatto che tu scriva stupidaggini sui muri, fa capire molte cose su te. Già il fatto che lo faccia sui muri di una chiesa, toglie ogni dubbio su di te.

Ho cercato di usare parole non troppo difficili per fare in modo che anche tu capisca bene ciò che ho scritto e ciò che voglio dire, perché evidentemente è così che bisogna parlare con una persone come te.

Sulle tue arti grafiche avrei qualcosa da ridire, ma meglio se taccio così come sui contenuti. Per il resto, che dire, la prossima volta mettici anche la faccia, troppo facile lanciare il sasso e nascondere la mano".

Immediata la reazione di condanna dei residenti, particolarmente affezionati alla pieve.

La scritta è stata già stata cancellata, anche se restano ancora visibili i segni sul muro della pieve.