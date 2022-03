Fiaccolata cittadina per la Pace, presente anche il Pd monregalese

Il Circolo di Mondovì del Partito Democratico aderisce all'iniziativa del Comune di

Mondovì di una fiaccolata cittadina per la Pace, ed invita i propri iscritti e simpatizzanti a

partecipare numerosi giovedì 10 marzo alle 20,30 in Piazza Ellero. Non vogliamo voltarci

dall'altra parte davanti alle sofferenze del popolo ucraino, brutalmente aggredito nella sua

sovranità territoriale, contribuendo a mostrare l'unità dei Monregalesi nella condanna della

guerra come strumento politico, e nella capacità di mobilitarsi (come stanno facendo circoli

del PD in tutta Italia) per raccogliere beni di primaria necessità per le famiglie colpite

dell'invasione. "Mai più la guerra" diventi lo slogan di un impegno concreto e coraggioso per

un'Europa di pace