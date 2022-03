Inaugurata a Mondovì la mostra "Non solo mimose"

Un grande ritorno, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, per "Non solo mimose", la mostra di pittura, organizzata dalla FIDAPA B.P.W. Sezione di Mondovì e inaugurata nel pomeriggio di ieri, sabato 5 marzo.

"Per noi, l'8 marzo, Giornata Internazionale della donna" - ha spiegato la presidente Elia Maria Magnino - "è un'occasione speciale per valorizzare la creatività e la professionalità del mondo femminile. Ringraziamo l'amministrazione monregalese che, dal 2010, appoggia questa iniziativa".

L'edizione 2022, ospitata all'Antico Palazzo di Città, ospita la prima retrospettiva dedicata alla pittrice e socia FIDAPA Mietta Benassi, pittrice e giornalista, scomparsa nel 2019.

Tre sale che guidano il visitatore in un viaggio attraverso la visione del mondo di Mietta, Angela Bacchiarello, Maresa Calà, Gabriella Malfatti, Mariagrazia Pochini Fenoglio e Paola Gazzola Meineri.

La figura di Mietta è poi stata affettuosamente ricordata da Silvia Ghidinelli, da Claudio Bo e dal figlio, Sergio Formentelli, che ha condiviso con i presenti, alcuni aneddoti anche sulla vita giovanile di Mietta.

"Ringrazio di cuore FIDAPA per aver organizzato questo evento" - ha commentato Francesca Bertazzoli, presidente della Consulta Femminile di Mondovì - "tornare in presenza a godere dell'arte ci fa davvero capire quanto questi momenti di bellezza ci siano mancati"

"Un appuntamento diventato parte della tradizione" - ha detto il sindaco, Paolo Adriano - "nella nostra città che è da sempre attenta alla parità di genere".

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni fino al 13 marzo dalle ore 15 alle ore 18.

Mietta Benassi (1927-2019) pittrice e giornalista che fu socia della Fidapa Mondovì. Milanese di nascita, allieva dei Maestri Augusto Colombo e Piero Del Frate, si è dedicata negli ultimi 30 anni all'insegnamento della pittura all'Unitre di Fossano, come illustrato all’inaugurazione da Silvia Ghidinelli. Molto legata per origini materne al monregalese e paterne alla Liguria di ponente, ha vissuto per metà della propria vita nelle nostre terre. Suoi quadri sono presenti in collezioni private, oltre che in Italia, in Francia, Belgio, Svizzera, Regno Unito, Tunisia, Stati Uniti ed Argentina. Innumerevoli i premi ed i riconoscimenti di critica e pubblico. In questa retrospettiva, la prima in assoluto dopo la sua scomparsa, vengono presentate alcune opere rappresentative già note, ma anche opere inedite, fra cui alcuni schizzi giovanili di nudo recentemente ritrovati dal figlio oltre che alcuni autoritratti che ne permettono di seguire l'evoluzione come donna nel corso della vita, prima che come artista. È stato a lei dedicato un museo virtuale: www.miettabenassi.it gestito dal figlio.