Sul palco del Toselli di Cuneo si presenta il secondo album delle Madamè

Il prossimo 8 marzo, il gruppo musicale Madamè presenta sul palco del teatro Toselli il suo secondo album, "Se tu sapessi il bene che io ti voglio".

Il cd e l'omonimo spettacolo sono interamente dedicati alle donne nella musica popolare, per trasportarci attraverso vari aspetti dell'essere donna oggi e nella storia e, con l'energia unica che la musica popolare porta con sè, darle valore e nello stesso tempo sdrammatizzare.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Cuneo e l'associazione Promocuneo. Lo spettacolo è realizzato all'interno della rassegna di convegni ed eventi "l'8 marzo è tutto l'anno".

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni: 0171.698388 - 333.4984128 - promocuneo@tin.it).

Chi sono le Madamè

Le Madamè sono un gruppo musicale composto da quattro ragazze che cantano a quattro voci accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni.

Il loro concerto propone allo spettatore un vero e proprio viaggio nella musica popolare italiana, per immergersi nelle proprie origini con autentica attualità, attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si uniscono con la musica, il racconto, la dolcezza e l’energia.

Il repertorio è tratto dalla cultura della musica popolare: mediante la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati, le Madamè riportano alla luce canzoni tradizionali di fine 800 - inizio 900, canti di lavoro, di femmine e di briganti, brani d'amore, di speranza e di partecipazione.

Nel viaggio s’incontrano brani emozionanti, lenti e introspettivi, ma anche brani che scatenano l'energia dei ritmi di balli e danze popolari.

Le ragazze, provenienti dalle Langhe e dalle Vallate Cuneesi, hanno alle spalle un ricco percorso di studi in ambito musicale e conservatoriale. In modo spontaneo si sono avvicinate alla musica popolare e da subito l’hanno amata. Nel 2017 è stato ufficializzato il progetto Madamè.

L'affiatamento e la genuinità delle 4 donne trasmettono la passione per il genere musicale popolare, per la storia e la cultura che attraverso queste canzoni arrivano direttamente fino a noi, con la consapevolezza che “la musica popolare, per amarla, devi sprofondare nelle tue radici, che si intrecciano con altre radici di cui avevi perso la memoria”.

Le Madamè sono Erica Molineris, voce solista calda e profonda, Claudia Danni alla fisarmonica, chitarra e cori, Elena Chiaramello alla fisarmonica e cori e Anna Chiapello alle percussioni e cori.

Nell’autunno 2018 è uscito il primo cd del gruppo dal titolo “Sebben che siamo donne” e da allora le quattro ragazze hanno portato in giro il loro spettacolo su numerosi palchi italiani. Presentano oggi il secondo album "Se tu sapessi il bene che io ti voglio" datato febbraio 2022.

CONTATTI: madame.musicband@gmail.com tel. 380 5332377 / 338 2108579