Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Sebastiano Bergerone dei Salesiani di Bra

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: "Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”".

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo". Gesù gli rispose: "Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”".

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”". Gesù gli rispose: "È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”".

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. (Lc 4,1-13)

Oggi, domenica 6 marzo, la Chiesa inizia il cammino di Quaresima (anno C, colore liturgico viola). A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Sebastiano Bergerone dei Salesiani di Bra.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole nel perfetto stile di don Bosco per accendere le ragioni della speranza.

Eccolo, il commento.

«Non ci indurre in tentazione». Per secoli abbiamo ripetuto questa invocazione sempre ricordando che non è Dio che tenta e che l’espressione va intesa rettamente.

San Giacomo ci ammonisce: "Nessuno dica “Sono tentato da Dio’”, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male".

Il male, ci dirà Gesù, viene dal cuore; viene dal desiderio sfrenato e ribelle dell’essere umano. Anche Gesù è un essere umano e, come tale, fu tentato per tutta la sua vita nel modo in cui siamo tentati anche noi.

Gesù, che ha appena ricevuto il Battesimo e l’investitura a Messia da parte del Padre, è spinto dallo Spirito nel deserto, nel luogo della riflessione e dell’essenziale a rendersi conto che la sua vita sarà anche una lotta diuturna contro il male e contro l’avversario, il Diavolo. Questi vuole proporgli un progetto di vita che fa leva sulla soddisfazione delle tendenze della natura umana. Lui figlio di Dio è privilegiato e può sfruttare le sue eccellenti risorse per costruire un mondo secondo i suoi desideri. "Di’ che questa pietra diventi pane e accadrà, perché sei figlio di Dio. Puoi soddisfare qualsiasi fame senza fatica". Il Vangelo ci dice che la proposta avviene dopo un digiuno quando tutto il corpo richiede cibo; è il momento della debolezza e quindi la vigilanza deve essere al massimo. Gesù non nega di avere bisogno del “pane”; il pane è importante, ma essenziale è solo la parola di Dio che dà senso a tutta la vita. Tante sono le forme di fame legate alla persona umana: la ricchezza, la sicurezza, il prestigio, l’amicizia, il riconoscimento, la competenza nel lavoro, le relazioni, il divertimento, la cultura… Tutto puoi avere perché sei figlio di Dio. Sono beni che non debbono essere gestiti come assoluti; sono un soprappiù quando si vive il progetto umano voluto da Dio.

Dall’alto del muro della spianata del tempio l’Avversario fa una seconda proposta al Messia designato: serviti di Dio. Offri secondo la legge sacrifici e preghiere, ma poi pretendi di avere da Dio i privilegi dei giusti, degli osservanti, dei buoni; metti alla prova Dio. Ma Gesù sapeva come rivolgersi al Padre, aveva avuto due catechisti premurosi e praticanti: sua madre e suo padre che si rivolgevano a Dio con fede e con riconoscenza e non accetta di stravolgere questo rapporto con Lui. Per Gesù Dio è Padre, anzi è Abbà, ha la tenerezza di un padre e una madre.

Ma questa è una tentazione per noi. La nostra religiosità è talvolta superficiale, si concretizza talvolta solo nelle pratiche, spesso solo nella recita di formule; siamo lontani dall’ascolto sincero della parola di Dio, da un rapporto semplice e filiale come quello di Gesù. Anche qualche cristiano se non vede l’intervento di Dio nell’accogliere le sue richieste dice addirittura: "Ma allora a che serve pregare?".

Un giorno due dei suoi discepoli, due giovani pescatori, chiederanno di avere i primi posti nel governo del regno che, pensavano, Gesù avrebbe instaurato: ecco un’altra aspirazione dell’essere umano: la gloria. È la prospettiva del demonio per Gesù. "Ti darò tutti i regni. Sarai il Messia glorioso che tutti si aspettano se mi adorerai".

Non riguarda solo Gesù, perché dominare sugli altri, assoggettarli in mille modi, mettersi in mostra, pretendere titoli e riverenza, pretendere di essere serviti, usare delle persone per i propri interessi, sottometterle ai propri desideri può in qualche modo rientrare nelle nostre aspirazioni e si configura come una pretesa di adorazione. La parola di Gesù al Diavolo: «Adorerai il Signore Dio tuo».