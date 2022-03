Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante di Lenzerheide, Marta Bassino out nella prima manche

Sara Hector davanti a tutte a metà gara nel gigante femminile di Coppa del mondo in programma a Lenzerheide, in Svizzera. Sulla durissima pista “Beltrametti”, la leader di specialità ha messo in campo una prova di forza senza pari, facendo la differenza sul ripidissimo muro iniziale per chiudere in 1’01″11. Una battaglia per la posizioni di testa con la statunitense Mikaela Shiffrin ad appena 11 centesimi, seguita dalla francese Tessa Worley a 16 centesimi. Terzetto di testa avanti con margine visto che la quarta in classifica provvisoria, Meta Hrovat, è a 75 centesimi.

Quinto posto momentaneo per Federica Brignone. La 31enne carabiniera valdostana, fresca vincitrice della coppa di specialità in superg, ha disputato una manche non precisissima, sempre all’attacco ma con qualche piccola imprecisione, con un ritardo di 1″ netto in vista della seconda run. In casa Italia buona prova di Elena Curtoni, decimo tempo a 1″66 dalla leader svedese. Ha centrato l’obiettivo del passaggio del turno anche Roberta Melesi, 25esima, mentre fuori dalle prime trenta la debuttante Asja Zenere – 31esima ad appena 12 centesimi dall’ultimo posto utile – e Roberta Midali, 35esima.

Non ha terminato la sua prova Marta Bassino, che ha pagato un’inclinazione fatale alla terza porta, così come Karoline Pichler. Out anche Petra Vlhova e Alice Robinson (vincitrice lo scorso anno), non ha invece preso parte alla competizione Lara Gut-Behrami.

Seconda manche in programma dalle ore 13.30 in diretta Tv su Raisport ed Eurosport.