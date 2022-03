Volley A1F. Cuneo cede 3-0 a Monza, ma guarda con fiducia alla fine di regular season

Al cospetto della capolista Vero Volley Monza la Bosca S.Bernardo Cuneo cede 3-0 ma non demerita. Nell’anticipo televisivo della nona giornata le gatte, con Squarcini a riposo precauzionale per una leggera indisposizione nei giorni scorsi, non riescono a contenere una Stysiak che chiude con 22 punti e il titolo di MVP. Dopo un primo parziale sempre a inseguire perso solo in volata nonostante una grande rimonta, le biancorosse mettono la testa avanti per la prima volta all’inizio del secondo set, ma è un’illusione. Nel terzo parziale la Bosca S.Bernardo trova il primo break dell’incontro; dopo una lunga fase punto a punto sono Stysiak e Larson, all’esordio italiano, a trascinare le rosablù, che chiudono i conti sul 3-0. Tra le fila ospiti prestazione sontuosa di Stufi, autrice di 11 punti con il 73% in attacco e 3 ace. Dopo due giorni e mezzo di riposo la Bosca S.Bernardo tornerà in palestra nel pomeriggio di martedì 8 per preparare la penultima partita casalinga della regular season, quella con la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore (domenica 13, ore 17:00). Prevendita al via lunedì 7 alle ore 9:30 in sede e online su www.liveticket.it.

ANDREA PISTOLA, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Una prestazione molto positiva. Abbiamo fatto fatica contro una squadra che ci ha messo molto in difficoltà con i suoi ottimi battitori, impedendoci di sviluppare un gioco fluido. Le ragazze hanno tenuto botta tutta la partita e hanno cercato di rimanere agganciate al match: a loro va un grande plauso perché arriviamo da una settimana difficilissima. Tre match in sette giorni che vanno in archivio con un bilancio decisamente positivo con dimostrazioni tecniche e caratteriali importanti. Adesso ci attende una serie di partite difficili con squadre che avranno il fuoco dentro: dovremo essere bravi a continuare ad avere questo atteggiamento e consolidare il nostro piazzamento, che al momento è ottimo».

PRIMO SET Pistola schiera Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Jasper in banda, Caruso e Stufi al centro, Spirito libero. Gaspari replica con Stysiak opposta a Orro, Lazovic e Davyskiba schiacciatrici, Danesi e Rettke centrali, Parrocchiale libero. Avvio equilibrato, con la Vero Volley Monza che prova a scappare due volte, ma la Bosca S.Bernardo Cuneo è attenta e rimane incollata (8-7). L’allungo delle brianzole arriva grazie a un attacco out di Degradi e a un diagonale profondo di Stysiak non tenuto da Jasper: 10-7. Le gatte sbagliano dai nove metri con Caruso, Gicquel e Jasper ma restano in scia grazie a Stufi, due volte a segno, e Gicquel, già a quota cinque punti (16-14). Stysiak vince un contrasto a rete e sul 17-14 arriva il primo time out per Pistola. Jasper e Gicquel sbagliano due attacchi consecutivi e sul 19-15 è ancora time out per la panchina ospite. Rettke ha la meglio su Signorile in contrasto a rete, Danesi realizza l’ace del 21-15. Degradi e Jasper si sbloccano e la Bosca S.Bernardo Cuneo accorcia fino al 21-18. Dopo il time out per Gaspari Caruso stoppa Stysiak con un monster block, Degradi mette a segno il secondo ace del suo turno di servizio ed è meno uno. Una Gicquel incontenibile ferma Lazovic a muro, Jasper trova le mani del muro avversario ed è 22-22. Stysiak regala alle sue il primo set ball, ma Gicquel dice no: 24-23. Davyskiba chiude il primo parziale sul 25-23: Vero Volley Monza avanti 1-0. Tabellino: 7 Gicquel, 6 Stysiak, 4 Davyskiba

SECONDO SET Parte forte la Vero Volley Monza, che vola sul 6-2 con Stysiak in evidenza. Dopo il time out per Pistola Degradi gioca bene sulle mani del muro rosablù, Stufi trova due ace e ancora Degradi mette a segno l’attacco che vale il primo vantaggio cuneese del match: 7-8 e time out per Gaspari. Sul 9-9 esordio per Larson tra le fila brianzole. Stysiak da seconda linea e una parallela di Davyskiba riportano avanti le padrone di casa. Signorile mura Larson, che si riscatta subito con il colpo che vale il 15-13. Le fast in parallela di Stufi e Caruso fanno male alla seconda linea di Monza, poi Degradi firma l’aggancio sul 16-16. Stysiak e un ace di Orro confezionano l’accelerazione rosablù: 21-18 e time out per Pistola. Davyskiba a segno, Jasper no: 23-19. Una parallela di Larson mette il sigillo sul doppio vantaggio della Vero Volley Monza: 25-21 (2-0). Tabellino: 8 Stysiak, 5 Degradi, Stufi

TERZO SET C’è Larson dal via nella Vero Volley Monza. La Bosca S.Bernardo Cuneo combatte e si porta per la prima volta in vantaggio grazie a un’infrazione della Vero Volley Monza: 5-6. Larson prima d’esperienza sulle mani di Gicquel, poi in rete: 7-9. Pallonetto di Stysiak, ace di Larson: sorpasso rosablù (11-10). Stufi in grande spolvero, Caruso la imita per il 12-12. Gicquel ferma Davyskiba a muro due volte di fila: 12-14. Monster block di Danesi su Jasper, poi l’attacco di Gicquel non trova le mani del muro brianzolo: c’è il sorpasso della Vero Volley Monza: 16-15. Dopo il time out richiesto da Pistola sul 17-15 dentro Kuznetsova per Jasper. La Bosca S.Bernardo fatica ma non molla un centimetro e si porta sul 19-18 grazie a un ace di Gicquel. Sul 21-18 è ancora time out per la panchina ospite. Stysiak prima realizza il ventunesimo punto personale, poi spara fuori: 22-19. Ancora Stysiak e Lazovic per il primo match ball per la Vero Volley Monza, che Lazovic concretizza al primo tentativo con il muro del 25-21: la Bosca S.Bernardo Cuneo cade 3-0 all’Arena di Monza nonostante una buona prova. Tabellino: 8 Stysiak, 5 Larson, Gicquel

VERO VOLLEY MONZA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Vero Volley Monza: Lazovic 5, Stysiak 22, Orro 5, Parrocchiale (L), Danesi 8, Rettke 6, Larson 7, Davyskiba 9, Candi. N.e. Boldini, Gennari, Van Hecke, Moretto, Negretti. All. Gaspari, vice all. Parazzoli - Bosca S.Bernardo Cuneo: Degradi 11, Kuznetsova, Spirito (L), Giovannini, Zanette, Agrifoglio, Gicquel 13, Signorile 2, Caruso 6, Jasper 3, Stufi. N.e. Squarcini, Gay. All. Pistola, vice all. Petruzzelli