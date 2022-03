Volley A2M. Cuneo-Reggio Emilia 3-0, coach Serniotti: "I due set vinti in rimonta frutto di un lavoro importante" (VIDEO)

L'intervista finale all'allenatore della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Roberto Serniotti, al termine della gara vinta dalla sua squadra sulla Conad Reggio Emilia per 3-0: "I due set vinti oggi in rimonta compensano quelli di Castellana e Grotte, nei quali eravamo in vantaggio e non siamo stati bravi a chiudere. Ci abbiamo lavorato sopra e siamo migliorati".

Il rotondo 3-0 può considerarsi una vendetta sportiva della Coppa Italia? Il coach cuneese ha voltato pagina: "Ormai non ci dobbiamo pensare più alla Coppa Italia. La nostra concentrazione deve essere sul finale di regular season e sui playoff".

L'intervista completa nel video a seguire.