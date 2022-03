Volley A2/M: per il Vbc Synergy Mondovì una sconfitta che fa male. Galletti superati dalla Libertas Cantù per 3-0

Brutta sconfitta per il Vbc Synergy Mondovì, superato in trasferta dalla Pool Libertas Cantù per 3-0. Contro i lombardi dell’ex palleggiatore Chakravorti, i galletti sono apparsi privi di quella verve e determinazione ammirati contro il Porto Viro. La stanchezza dovuta ai cinque set disputati giovedì sera nel recupero contro la squadra veneta si è fatta sentire.

I ragazzi di Denora hanno disputato una gara contraddistinta dai tantissimi errori al servizio. Male, molto male, la ricezione dei galletti e anche la fase difensiva. Se poi anche Arinze Kelvin non ha vissuto una delle sue solite giornate, di quelle in cui disintegra le difese avversarie, allora per il Vbc tornare a casa con qualcosa in mano si è trasformato in un autentico sogno. A complicare ancor di più la prestazione dei “Biancoblù” anche i problemi fisici del libero Mattia Raffa, che a denti stretti ha cercato comunque di dare il suo apporto.

A questo punto anche la salvezza inizia a prendere le sembianze di un sogno. I ragazzi di Denora continueranno a lottare fino al termine della stagione, ma la situazione di classifica è dir poco precaria. Nel Cantù da segnalare le buone prove di Matheus Motzo, così come quella del croato Tino Hanzic, particolarmente insidioso al servizio.

PRIMO SET: partenza all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sul 4-4. Attacco out di Cianciotta e Cantù ne approfitta per andare sul 9-7. Le squadre tornano in parità sul 10-10. Cianciotta alza il ritmo e dopo la sua pipe i galletti vanno a condurre 10-12. Time-out chiesto da coach Matteo Battocchio. Mani-out di Hanzic e punteggio che torna in equilibrio sul 14-14. Torna a spingere la squadra lombarda, che dopo il tocco felpato di Sette va avanti sul 18-16. Coach Denora chiama il primo time-out. Galletti piuttosto imprecisi e Libertas va a +3. Ancora un time-out chiesto dalla panchina monregalese, con i padroni di casa avanti 23-20. Arrivano tre set-point per Cantù. A denti stretti il Vbc annulla le prime due chance e coach Battocchio sul 24-23 chiama il time-out. Al rientro in campo Camperi sbaglia il servizio e la Libertas porta a casa il primo set sul 25-23.

SECONDO SET: Cantù subito avanti sul 5-3. Pronta reazione del Vbc, che con Cianciotta trova il punto del 5-5. Arinze Kelvin spreca qualche palla di troppo e la Libertas torna in vantaggio. Ace di Copelli. Sul punteggio di 8-5 coach Denora chiama il time-out. Si rientra in campo e Copelli concede il bis. Anche Motzo conquista un ace e i padroni di casa volano sull’11-7. Buon momento per Cantù, mentre i galletti appaiono spenti e a tratti impacciati. Coach Denora si gioca il secondo time-out a disposizione. Cantù prende il largo sul 16-8. Triplo ace consecutivo di Hanzic. Vbc allo sbando. Mondovì prova a dare qualche segnale di vita rosicchiando qualche punto, ma i lombardi continuano ad avere un vantaggio rassicurante sul 20-13. Nicola Cianciotta si prende lo “sfizio” di realizzare il primo ace per il Vbc. Motzo lo imita poco dopo e sul 24-16 sono 8 i set point per la Libertas. Come nel set precedente, un errore al servizio, questa volta di Catena, pone fine al set per il punteggio definitivo di 25-17.

TERZO SET: squadre in parità sul 3-3. Arinze Kelvin non sembra in gran giornata e Cantà avanza sul 5-3. Punteggio in parità sull’8-8. Ancora un ace per Hanzic. Equilibrio che permane sul 12-12. Break per i lombardi, avanti 14-12. I punti di vantaggio di Cantù salgono a 3 sul 18-15. Time-out chiesto da coach Denora. I padroni di casa vanno in fuga sul 22-17. Nuovo time-out per la panchina monregalese. L’attacco di Motzo chiude il match sul 25-21.