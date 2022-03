STORIE DI MONTAGNA/2 - Romina, la feltraia resistente!

Prosegue sulle pagine di Targato Cn il nostro appuntamento settimanale coi racconti di vita dalle valli cuneesi raccolti dalla scrittrice Cinzia Dutto.



***



Queste sono le mani di Romina, una donna, un madre, una montanara che per vivere ha scelto di fare la feltraia, una donna che sulla pelle ha mille cicatrici, periodi di luce e periodi di buio che, da sempre, si susseguono nella sua vita, una donna che ha scelto la montagna, la vita isolata e si è costruita il suo piccolo grande mondo con sudore e fatica. Ci ha messo anni, sacrificio, tenacia e resistenza, ha ricominciato mille volte da capo, ma ora è lì, proprio dove voleva essere.



“Ogni fregatura è un’avventura!” mi dice con il sorriso di chi ne ha prese tante.

Passare il pomeriggio con lei è stato come entrare in un mondo di altri tempi. La sua piccola casa accogliente, immersa nel verde, un pezzo di crostata fatta in casa, una tisana e un sorriso mi hanno accolto. La conosco da tempo, forse l’ho conosciuta nel periodo più buio della sua vita, che corrispondeva anche al mio, e la ricordavo brillante, estroversa, creativa e combattente. Ho ancora ritrovato la Romina di quel tempo che oggi, però, ha scelto di vivere “ai confini dell’impero”, perché vuole una vita lontana da un mondo consumistico, vuole sentirsi parte della natura e protetta dalla montagna, che conosce bene e l’ha sempre accolta. Ha maturato l’arte dell’accettazione e ora sa prendere ciò che arriva giorno per giorno, reagendo di conseguenza.



Abbiamo preso una tisana insieme, al tepore della stufa, che riscalda il piccolo monolocale dove vive e lavora, e per qualche ora sono entrata nella sua vita.

Romina conduce una vita diversa: non ha una lavatrice, non ha un frigorifero, non ha una televisione: la collega al resto del mondo un cellulare. La sua è una vita orientata all’ecosostenibilità, impostata sul non sprecare, sul cercare di non desiderare il superfluo, sul rispettare l’ambiente che la circonda e basata sul quieto vivere e la semplicità.







I panni colorati stesi al sole mi hanno fatto capire che ero a casa di Romina “la festrina”. I colori di queste stoffe sono i colori dell’arte che questa donna, dallo spirito selvaggio, ha dentro di sé. Sono i colori della terra, della natura, della montagna che da sempre sono parte della sua anima. Chiederle perché ha scelto di fare la feltraia è stato inevitabile. Si tratta di un lavoro duro, fisicamente difficile, fatto di movimenti manuali precisi, di mani consumate dalla lana, di acqua gelida, sapone e tante ore per trasformare un semplice batuffolo di lana in un capolavoro. E’ stato chiaro che per lei, la lavorazione del feltro, non è un semplice lavoro, ma una missione, arrivata per caso e continuata per passione.







La lana, e questa lavorazione antica e particolare, sono entrate nella sua vita per caso, per la sua voglia di sperimentare nuove cose e mettersi in gioco e così, non ne sono più uscite. Romina è in costante evoluzione, professionalmente cresce imparando nuove tecniche, trasmettendo quest’arte con corsi per adulti e piccini, vendendo ed esponendo le sue opere in giro per il mondo. La richiesta di prodotto è notevole e lei non riesce a soddisfare tutti!







Mentre si chiacchiera, Romina, finisce uno dei suoi lavori. Mi mostra una tecnica di lavorazione giapponese denominata "nuno", un metodo particolare che lega la lana alla seta, trasformandola in un tessuto leggero e avvolgente con cui si possono creare capi di abbigliamento caldi e confortevoli. Una tecnica apparentemente facile, ma che in realtà richiede studio, impegno, ottima materia prima e grande manualità.

Tre sono le fasi: posizionamento della lana colorata sulla seta, fissaggio della lana alla seta con sapone naturale e acqua calda, e infine, fissaggio della lana alla seta con movimenti decisi e costanti fino a ottenere un tessuto prezioso. Sembra quasi una magia!









La passione che trasmette Romina per questo lavoro è coinvolgente, vederla lavorare ti fa venire voglia di imparare. E’ stato affascinante ascoltarla e parlare con lei mi ha regalato emozioni e mi sono ritrovata a condividere parte dei suoi pensieri.



Questa donna, dal temperamento forte, dice chiaramente che la figura dell’artigiano di nicchia, che produce poco ma di qualità eccellente, non è coccolata, supportata, valorizzata ed aiutata come in altri posti nel mondo come per esempio, senza andare troppo lontano, nella vicina Francia, anzi spesso, in Italia, il piccolo produttore è lasciato solo a combattere contro burocrazia e spese insostenibili, vedendosi costretto ad abbandonare, facendo perdere saperi ed arte mai più recuperabili.



Oggi non si sente più sola, il popolo della montagna l’ha accolta, ha costruito amicizie autentiche, le istituzioni, finalmente, le danno spazio e alcuni clienti la sostengono, la cercano e la capiscono, ma ci sono voluti anni. Romina è un’artista unica: sono poche le persone che lavorano la lana e creano con il feltro opere d’arte. Spesso è finita in Tv o sui giornali, il suo lavoro incuriosisce e affascina, ma tutto è sempre avvenuto per caso. Lei dice che una specie di Karma non la lascia nascosta come vorrebbe, io credo che il suo talento fa storia ed è giusto che emerga.



Vivere di ciò che fa non è facile, tra alti e bassi, va avanti perché ci crede! Non conta le ore di lavoro, la fatica, le spese: lei come un montanaro cocciuto non perde mai il sentiero, affronta le tempeste e vive alla giornata, combatte e resiste a modo suo.







Nella vita si incrociano persone, poi si perdono e poi, magari si ritrovano. Romina, oggi, io l’ho ritrovata e mi ha fatto capire che si cresce, si cambia, la vita ci forgia con dispiaceri, cadute, belle cose e non, l’importante è saperti rialzare sempre, non perdere mai la strada, e se si sa dove si vuole arrivare, non bisogna avere paura e continuare a sognare.







Questa avventura, iniziata per l’amore per la scrittura e le storie, mi sta facendo incontrare persone che mi stanno insegnando a credere nei miei sogni. Lo scambio, negli incontri, è sempre reciproco, è un arricchimento di idee, pensieri, opinioni e per la vita stessa. Anche questa settimana una storia di passione e scelte consapevoli. Una donna, un’artista, una montanara, una resistente, un’anima bella che mi ha aperto la sua casa ed il suo cuore, non posso che esserle grata. Grazie Romina



Il sito di Romina Dogliani per acquisti, contatti e informazioni è: http//www.rominadogliani.it.

La sua pagina instagram: http//www.instagram.it/rominadogliani.



Alla prossima settimana per un’altra speciale “Storia di Montagna”.



***