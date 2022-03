In autogrill un caffè e due chiacchiere per combattere la violenza con l’aiuto di Noi4You

Neppure il mal tempo ha fermato la giornata del “Brunch in autostrada”, l’iniziativa di “Noi4You” - l’associazione che aiuta chi è in difficoltà -, che ieri ha offerto un ristoro e soprattutto molta informazione, a chi da Torino transitava in autostrada verso la Liguria ed ha fatto tappa nel bar a Rio Coloré Ovest, famoso per i suoi golosi panini e un’ampia gamma di prodotti tipici del territorio piemontese.

“Nonostante il freddo ed il forte vento - spiegano i giovani organizzatori - in molti si sono avvicinati per conoscere la nostra associazione e l’aiuto che possiamo dare, in maniera totalmente gratuita, a chi ha bisogno anche solo di un consiglio”.

L’associazione no profit, nata per cercare di limitare la violenza sugli altri, sia per chi la subisce che per chi la agisce. Non accoglie solo utenti che hanno subito vere e proprie violenze fisiche, ma è aperta anche all’ascolto di chi giornalmente si scontra con diverse problematiche spesso comuni: dal non trovare un asilo nido per i figli alla difficoltà di far combaciare gli impegni di lavoro con quelli famigliari.

Grande attenzione anche per la violenza psicologica che alcune donne sono costrette a subire dagli uomini che le circondano, che essi siano i datori di lavoro o i compagni.