Roburent diventa “Roburento”: quando il PC rispolvera nomenclature di epoca fascista

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, che ci segnala quanto accadutogli durante alcune pratiche con il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle Infrastrutture, l'ex motorizzazione civile.

Chi come me è nato nell’epoca fascista ed ha vissuto il periodo immediatamente dopo ricorda, anche per sentito dire, che la denominazione di diversi comuni che avevano un nome non tipicamente italiano (per lo più non finivano con vocale) aveva subito una sorta di “italianizzazione”, con un successivo ritorno alla denominazione originaria negli anni 50 con i rispettivi Decreti del Presidente della Repubblica.

Or bene, se ultimamente qualcuno che è nato negli anni 40–52 si trova ad aver a che fare con gli uffici della ex Motorizzazione Civile (ora Dipartimento per i trasporti del Ministero delle Infrastrutture) per un documento di tipo patente o carta di circolazione di autoveicolo, si ritrova come comune di nascita la denominazione comunale dell’epoca fascista.

Esempio io sono nato a Roburent mi ritrovo nato a “Roburento” in piena contraddizione con tutti gli altri documenti come carta d’identità, passaporto, codice fiscale e tessera sanitaria, intestazioni catastali ed anche con le precedenti patenti e carte di circolazione.

A nulla sono valse le rimostranze fatte agli uffici interessati (nel caso specifico si tratta degli uffici provinciali di Cuneo, ma potrebbe essere così anche per gli uffici di altre Provincie) sentendosi dire che quando siamo nati il Comune si chiamava così, e quindi così deve essere anche perché il loro sistema conosce solo quel nome e non si può variare.

E’ possibile che tra le varie istituzioni dello Stato Italiano non ci sia un’unica fonte di dati?

Sembrerebbe che "la mano sinistra non debba sapere cosa fa la mano destra" e tutto ciò sta portando anche delle difficoltà e dei disagi a chi, in un controllo ad un blocco stradale scopre di avere una carta di circolazione o una patente che discordano in dati essenziali e debba giustificare la cosa senza capirne la ragione. Non solo: ultimamente ho appreso che altri cittadini nati a Roburent nello stesso periodo e residenti in altra provincia hanno avuto grandi difficoltà per rinnovo patente ed alcune volte hanno dovuto rivolgersi ad agenzie del territorio di altra provincia.

Non sarebbe pensabile che qualcuno ci debba una spiegazione, magari anche con una interrogazione parlamentare?

Anche perché se le cose stanno come asserito dalla Motorizzazione Civile di Cuneo, qualcuno dovrebbe prendersi carico di rettificare le generalità su tutte le posizioni gestite dalla Sogei, Sister per Catasti, Servizi sanitari e altre per i cittadini nati nel Comune di Roburent o “Roburento” negli anni dal 1940 al 1952.

G.A. Bottero