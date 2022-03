A Villanova Mondovì si inaugurano le quattro panchine rosse del Mondolè

Verranno inaugurate martedì 8 marzo 2022 alle ore 21 al teatro Garelli di Villanova Mondovì quattro panchine rosse dedicate alle donne vittime di violenza e simbolo della sfida culturale alla violenza di genere, che verranno poi collocate nei comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei ed appunto Villanova Mondovì.

La giornata si inserisce nell’ambito del progetto voluto e realizzato dal Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl cuneesi “Una panchina al mese perché un giorno solo non basta”.

La data dell’8 marzo non è casuale. E' infatti stata scelta una data fortemente simbolica ma certo non sufficiente per esaurire un tema tanto drammatico quanto essenziale per il futuro della nostra civiltà.

“Questa volta si è scelto – spiega Lina Simonetti, segretario dei Pensionati Cisl cuneesi ed “anima” del progetto – l’8 marzo in accordo con i Comuni coinvolti. Ma questo progetto è partito a settembre 2021 e ogni mese ha coinvolto un territorio.

Vuole essere testimonianza di una sfida culturale che va oltre le ricorrenze. Una battaglia che non può essere estemporanea, non deve essere confinata nello spazio temporale di una ricorrenza ma deve coinvolgerci sempre”.

Una panchina, quella di Frabosa Sottana, verrà dedicata alla memoria di Martina Rossi, vittima giovanissima. Le altre tre, per volere di ciascuna amministrazione, saranno dedicate alle tante donne che sono state vittime di violenza.

Le panchine sono state tinteggiate dai volontari dei Pensionati Cisl e con la collaborazione di alcuni profughi del progetto Sai di Villanova e di Lurisia.

L’iniziativa di martedì 8 marzo è sviluppata in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei e Villanova Mondovì, con l’Unione montana del Mondolè, con l’Università del Mondolè e condivisa con l’Amministrazione comunale di Roccaforte Mondovì.

Un progetto che presenta, oltre al fatto di essere slegato da una data precisa, altri due elementi fortemente peculiari ed identitari. In primo luogo l’estensione territoriale: il progetto punta infatti a coinvolgere quanti più comuni possibili

della nostra provincia.

Secondo aspetto caratterizzante è il fatto che le giornate in cui si celebra l’adozione/inaugurazione vedono sempre la presenza da protagonisti degli uomini.

“La presenza attiva degli uomini in ogni tappa di questo percorso – prosegue Lina Simonetti – costituisce il valore aggiunto insieme al coinvolgimento delle scuole. La

violenza di genere non è un problema solo delle donne ma riguarda anche, se non soprattutto, gli uomini.

E poi, vanno sensibilizzati i giovani. E’ in giovane età che ci si forma in modo più profondo. Per noi donne questa battaglia, che combattiamo da troppotempo da sole, potrà vedere una svolta positiva solo dando agli uomini un ruolo attivo in questo percorso culturale e formando le giovani generazioni al rispetto come valore universale”.

“La panchina – riflette Adriano Bertolino, presidente Unione mondolè - posta nel territorio del Comune rappresenta quel posto occupato da una donna che adesso non c’è più perché portata via dalla violenza. So che quest’iniziativa viene seguita anche da altri Comuni e mi auguro che tante altre Amministrazioni facciano lo stesso.

Rappresenta, come dice bene il titolo del progetto, una data che deve essere ricordata sempre e non solo un giorno perché la violenza contro le donne non deve essere presente in nessun giorno dell’anno [...].

Bisogna tenere alto l’interesse, stimolare a riflettere sulla problematica e soprattutto prendere posizione, evitare di voltare la testa dall’altra parte affinché ci sia un

cambiamento culturale profondo”.