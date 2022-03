Anche il Comune di Castelletto Stura si unisce al progetto +Api Oasi Fiorite per la Biodiversità, iniziativa promossa da Fondazione CRC e Agrion.

Ai Comuni partecipanti, che al momento sono 198 in tutta la provincia, Fondazione CRC consegnerà gratuitamente le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita e riconoscerà un contributo economico di 1.000 € per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione.

Le api ricoprono un ruolo fondamentale per l’ambiente e per l’ecosistema, ma le attività dell’uomo mettono sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti,

Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.