Borgna al Summit delle Regioni di Marsiglia: “Allocare più risorse per la nuova crisi migratoria” [VIDEO]

C'era anche Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, tra gli amministratori che giovedì 3 e venerdì 4 marzo hanno partecipato al Summit europeo delle regioni e delle città di Marsiglia. Erano presenti rappresentanti di 80.000 comuni e 240 regioni europee.

Al centro dell'incontro il conflitto in Ucraina e le diverse iniziative per il sostegno, l’accoglienza e l'allocazione delle risorse per i profughi.

Standing ovation quando Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, ha annunciato che il sindaco di Kiev Vitali Klitschko riceverà l’adesione onoraria al Comitato europeo delle regioni.

“La crisi in Ucraina ci fa capire che c'è bisogno di più Europa. Un'Europa più coesa e più forte”, ha dichiarato Borgna.

Il primo cittadino di Cuneo ha sottolineato infine l’importanza del Manifesto di Marsiglia firmato durante il Summit che promuove la coesione e l’unità in tutte le regioni europee di fronte a simili emergenze e alla gestione delle opportunità e fondi europei.