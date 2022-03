Tempo di pensione per Carlo Langhetti, storico bigliettaio di Mondovì, amante dei viaggi e del disegno

"Viaggiare è la cosa più bella del mondo", scrive, salutando i monregalesi che lo hanno incontrato in questi anni, dietro al bancone della biglietteria della stazione, Carlo Langhetti.

Tra pochi giorni andrà in pensione, ma prima di godersi il meritato riposo, vuole salutare tutte le persone che lo hanno incontrato nel corso della sua attività lavorativa a Mondovì.

"Presto lascerò il mio posto di "bigliettaio", ma prima che ciò accada volevo salutare e ringraziare tutti quei viaggiatori che negli ultimi 10 anni sono passati dalla stazione di Mondovì e che hanno avuto a che fare con me." - scrive sul gruppo Facebook locale - "Ho fatto un lavoro bellissimo che mi ha dato la possibilità di conoscere e in molti casi di diventare vostro amico. È stato un piacere, tra un biglietto e l'altro, discutere, scherzare, ridere specie dei miei disegni che tanti di voi conservano e questo mi riempie di orgoglio. In effetti la cosa che mi mancherà di più del mio lavoro sarete voi, viaggiatori della stazione di Mondovì. Grazie e buon proseguo".

Impossibile dimenticarlo per chi, almeno una volta, ha acquistato il biglietto del treno da lui: gentile, professionale, sempre sorridente. Il signor Carlo, però, ha sempre dato quel qualcosa in più ai viaggiatori: c'è chi lo ricorda per i disegni che realizzava tra un cliente e l'altro e chi per i consigli.

Grande appassionato di viaggi condivideva anche parte delle sue avventure, indicando il miglior ristorante dove mangiare, piuttosto che l'albergo o i luoghi da visitare nelle varie città.