Da Cuneo a Przemysl per portare cibo e giochi: il viaggio di solidarietà di due amici cuneesi

Sono partiti sabato mattina, da Cuneo, dopo aver noleggiato un furgone. Lo hanno caricato di cibo a lunga scadenza e giocattoli. Un'iniziativa di due amici, che non vogliono notorietà, perché il loro scopo è solo poter fare qualcosa di utile, nel loro piccolo, in questa terribile guerra.

Poi un passaparola, tante persone che hanno voluto donare qualcosa, anche denaro, e via, con il furgone carico di ogni cosa.

Ora stanno rientrando in Italia. Sono a circa 1800 chilometri da qui. E viaggiano di nuovo carichi. Questa volte di mamme e bambini. Ci sono due donne che vogliono raggiungere Milano, andare da alcuni amici, con bambini di 3, 2 anni e sei mesi. Poi un'altra donna con la figlia dodicenne, destinazione Dogliani. Anche loro raggiungeranno degli amici.

E' una gara di solidarietà, un voler dare una mano in ogni modo. E di generosità. La stessa che sta mettendo in campo il popolo polacco per i profughi ucraini, tanti. E la stessa che hanno ricevuto i due cuneesi qundo sono arrivati a Przemyśl e nei centri di accoglienza. "Ci hanno preparato anche i panini per il viaggio", ci racconta uno di loro.

Lo stesso che si dice dei centri, delle scuole trasformate in dormitori, dove vengono ospitati soprattutto donne e bambini. E dell'incontro con un ucraino in autogrill, che piangendo ha chiesto loro aiuto per portare in Italia dei suoi familiari. Si sono scambiati le mail.

E poi parlano dell'immensa organizzazione dell'accoglienza in Polonia, dove arrivano centinaia di donne e bambini ogni giorno. "Una delle volontarie ci ha parlato di due pullman dove c'erano 100 bambini - continua il cuneese. Per due giorni non abbiamo avuto quasi niente da mangiare, altro che giocattoli...". E poi la conclusione: "L'impressione che ho avuto e che gli ucraini credano che tra qualche giorno tutto questo finirà".